楊紫瓊重臨香港多謝大家支持 盼可再拍港產片

楊紫瓊跟在場傳媒打招呼，表示已經很久沒有來港，她指香港在疫情期間需要入境人士隔離3個星期，對藝人來說是很困難的事。她憶述2020年3月美國實行封城措施，她在7月就到澳洲拍攝《尚氣》，業界一直都想不同辦法維持拍攝工作，現時她到英國拍戲，仍有不少防疫措施，包括隔日須做檢測，若果中招就要即時被送走。

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》成奧斯卡影后，近日返港不停出席活動，並有指她將會為香港金像獎擔任頒獎嘉賓。今日她與劉嘉玲、莫文蔚及周汶錡出席珠寶品牌晚宴，更開腔分享得獎感受，並稱有機會的話會參演港產片。

第一時間想見媽咪

提到早前返回馬來西亞並帶奧斯卡小金人獎座拜祭亡父，她指因為要來香港，所以特別預留時間回家鄉，「我第一時間緊係見媽咪先，無理由嚟香港做嘢，嚟到東南亞都唔返去先，真係會捏死我。真係乜人都冇見，由倫敦飛到新加坡再直飛返怡保，淨係見媽咪，再拜拜爸爸。」問到得獎後到現在，心情是否仍很興奮，她說︰「好奇怪！開頭為電影做宣傳時，聽到唔少人話好大機會(奪得奧斯卡獎項)，我緊係想啦！」

亞洲多好作品和好演員

楊紫瓊稱亞洲一直都有很多好作品及好演員，可惜苦無入圍機會，今次能夠憑這部電影獲得提名，令大家有機會見到，很開心獲得觀眾支持，因為今次能代表亞洲、華人獲金像獎，非常開心。她笑言，身在洛衫磯也知道香港有很多人戥她高興，非常多謝大家。

問到老公有沒有獎勵，她稱：「老公陪我出席已經好好，因為佢對電影一竅不通。」她表示會繼續努力，並再次多謝香港觀眾及希望可以拍攝港產片。