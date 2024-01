楊紫瓊61歲忽貼BB腳報喜 新婚宣布升格做嫲嫲

初時,楊紫瓊未有公開嬰兒的真實身份,但就獲廣大網民及圈中好友留言恭賀,當中包括莎朗史東(Sharon Stone)就寫道:「I’m so happy for you!」近年借肚產子的英國超模「黑珍珠」納奧美金寶(Naomi Campbell)則寫:「Congratulations Michelle & Jean on your beautiful bundle of joy!」留言恭賀楊紫瓊與尚陶德。