楊紫瓊61歲忽貼BB腳報喜 新婚宣布升格做嫲嫲

現年61歲的奧斯卡影后楊紫瓊，去年跟年屆77歲的法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt）結束愛情長，終結為夫妻，今年7月先在瑞士日內瓦舉行婚禮，上月再回到楊紫瓊家鄉馬來西亞補辦婚宴。 楊紫瓊與尚陶德相戀逾19年，於香港時間今天(2日)就更新社交網，並貼出BB腳照片一張，分享好消息：「有一個小小奇蹟發生在2024的第一天。我們是如此的幸福，無法告訴你我有多高興，我非常非常的特別感到開心。」隨即惹來外界揣測是否借肚產子。

初時，楊紫瓊未有公開嬰兒的真實身份，但就獲廣大網民及圈中好友留言恭賀，當中包括莎朗史東(Sharon Stone)就寫道：「I’m so happy for you！」近年借肚產子的英國超模「黑珍珠」納奧美金寶(Naomi Campbell)則寫：「Congratulations Michelle & Jean on your beautiful bundle of joy！」留言恭賀楊紫瓊與尚陶德。