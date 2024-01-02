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娛樂
2024-01-02 19:51:49

楊紫瓊61歲忽貼BB腳報喜 新婚宣布升格做嫲嫲

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楊紫瓊今日貼BB腳報喜，惹來外界揣測嬰孩身份。

楊紫瓊今日貼BB腳報喜，惹來外界揣測嬰孩身份。

現年61歲的奧斯卡影后楊紫瓊，去年跟年屆77歲的法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt）結束愛情長，終結為夫妻，今年7月先在瑞士日內瓦舉行婚，上月再回到楊紫瓊家鄉馬來西亞補辦婚宴。

楊紫瓊與尚陶德相戀逾19年，於香港時間今天(2)就更新社交網，並貼出BB腳照片一張，分享好消息：「有一個小小奇蹟發生在2024的第一天。我們是如此的幸福，無法告訴你我有多高興，我非常非常的特別感到開心。」隨即惹來外界揣測是否借肚產子。

楊紫瓊開腔回應嬰兒身份，證實繼子榮升人父。 楊紫瓊同時公開與老公的甜蜜合照。

初時，楊紫瓊未有公開嬰兒的真實身份，但就獲廣大網民及圈中好友留言恭賀，當中包括莎朗史東(Sharon Stone)就寫道：「I’m so happy for you！」近年借肚產子的英國超模「黑珍珠」納奧美金寶(Naomi Campbell)則寫：「Congratulations Michelle & Jean on your beautiful bundle of joy！」留言恭賀楊紫瓊與尚陶德。

其實，楊紫瓊有個46歲的繼子Nicolas Todt，有人懷疑小孩可能是楊紫瓊的繼孫，Nicolas Todt尚未更新社交平台及發言報喜。同日稍後時間，楊紫瓊再度出PO，開腔回應嬰兒的身份，她貼出與尚陶德的親密合照，在照片下留言：「謝謝親愛的Nicolas和Darina，讓我們成為最快樂和最榮幸的祖父母！歡迎寶貝Maxime。」證實BB是繼子的小孩，楊紫瓊甫新婚即榮升嫲嫲
 

楊紫瓊今日貼出BB腳照片一張，向外分享好消息。 61歲奧斯卡影后楊紫瓊與77歲富豪尚陶德已拉埋天窗。 楊紫瓊上月回家鄉馬來西亞補辦婚宴。
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