現年61歲的奧斯卡影后楊紫瓊,去年跟年屆77歲的法拉利前總裁尚陶德(Jean Todt)結束愛情長,終結為夫妻,今年7月先在瑞士日內瓦舉行婚禮,上月再回到楊紫瓊家鄉馬來西亞補辦婚宴。

楊紫瓊與尚陶德相戀逾19年,於香港時間今天(2日)就更新社交網,並貼出BB腳照片一張,分享好消息:「有一個小小奇蹟發生在2024的第一天。我們是如此的幸福,無法告訴你我有多高興,我非常非常的特別感到開心。」雖然楊紫瓊暫時未公開嬰兒的真實身份,但就獲廣大網民及圈中好友留言恭賀,當中包括莎朗史東(Sharon Stone)就寫道:「I’m so happy for you!」近年借肚產子的英國超模「黑珍珠」納奧美金寶(Naomi Campbell)則寫:「Congratulations Michelle & Jean on your beautiful bundle of joy!」留言恭賀楊紫瓊與尚陶德。其實,楊紫瓊有個46歲的繼子Nicolas Todt,有人懷疑小孩可能是楊紫瓊的繼孫,不過Nicolas Todt未有更新社交平台及發言報喜。