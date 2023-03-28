楊茜堯連失兩劇女主角演出機會 《家族榮耀》續集由「她」取替？

楊茜堯（前名楊怡）去年尾傳出與余詩曼雙雙被無綫邀請返娘家拍攝劇集《新聞女王》，其後楊茜堯向傳媒坦言曾與無綫接觸但未落實，認為所有機會都有可能，又指如果有好劇本都仲想拍劇。不過，上月底佘詩曼於微博上載與《新聞女王》監製鍾樹佳和其他演員合照卻無楊茜堯份，原定楊茜堯嘅角色已由李施嬅頂上；有指，楊茜堯係因為要接拍梁家樹監製嘅《家族榮耀》續集《家族繼承者》而無法參與《新聞女王》拍攝。不過，日前《家族繼承者》演員陣容曝光，同樣都係未見楊茜堯身影。
《家族繼承者》女主角變成胡杏兒，監製梁家樹接受訪問時稱，劇集係一個全新故事，而非《家族榮耀》續集，男主角將會由林峯出演。同時《家族榮耀》黃浩然、梁靖琪、羅子溢（前名羅仲謙）等都有得留低，羅子溢將會飾演大反派。另外，張曦雯曾於早前透露將於5月到馬來西亞拍攝劇集，所以有傳佢都有份出演此劇；反而《家族榮耀》張智霖、熊黛林、李彩華和郭政鴻就無份參演。楊茜堯於《家族榮耀》飾演馬耀祖（黃浩然飾）太太甄芯一角愈演愈奸，當時被激讚好戲得完全令人代入劇情，網民得悉呢次楊茜堯無份主演《家族繼承者》大感可惜，直言已經無興趣睇。而有傳楊茜堯係因為有其他工作計劃，而未能參演。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈