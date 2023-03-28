楊茜堯連失兩劇女主角演出機會 《家族榮耀》續集由「她」取替？

楊茜堯（前名楊怡）去年尾傳出與余詩曼雙雙被無綫邀請返娘家拍攝劇集《新聞女王》，其後楊茜堯向傳媒坦言曾與無綫接觸但未落實，認為所有機會都有可能，又指如果有好劇本都仲想拍劇。不過，上月底佘詩曼於微博上載與《新聞女王》監製鍾樹佳和其他演員合照卻無楊茜堯份，原定楊茜堯嘅角色已由李施嬅頂上；有指，楊茜堯係因為要接拍梁家樹監製嘅《家族榮耀》續集《家族繼承者》而無法參與《新聞女王》拍攝。不過，日前《家族繼承者》演員陣容曝光，同樣都係未見楊茜堯身影。