楊采妮素顏踢拖單獨用膳 頭頂長白髮仍難掩氣質 網民大讚親切無架子

楊采妮係90年代玉女代表，當年被星探發掘入行，與郭富城拍廣告一炮而紅，有幸參演由王家衛導演執導嘅電影《東邪西毒》，與張國榮、梁朝偉、張曼玉等巨星合作；後來得到眾多電視劇和電影拍攝機會，例如《梁祝》及與金城武合作嘅《墮落天使》，亦涉足歌唱範疇，推出《不會哭於你面前》、《但願你明白》、《初戀》等多首經典歌曲，紅極一時。不過，自楊采妮與老公邱韶智結婚及誕下孖仔便移居新加坡；近日就有網民於新加坡偶遇素顏嘅楊采妮，大讚佢氣質依然又友善。

網民貼出楊采妮側面照，稱自己去餐廳食飯見到身穿白色T-shirt、牛仔褲，腳踏夾腳拖鞋嘅楊采妮，並形容：「身材苗條，素顏，一個人吃飯，狀態非常放鬆。從我的距離可見烏黑的頭髮上，有幾根白髮，說明頭髮並未染色。」又指，楊采妮準備離開之際與自己有眼神接觸，對方亦主動向佢微笑及點頭示意，於是留下好印象：「我被這樣一位優雅自在毫無拘泥的女星所吸引，即使她已經有了歲月的痕跡，那又何妨？」網民亦祝願楊采妮可以一直美麗平靜的生活。

網民：親切無架子

帖文一出惹起熱烈討論，唔少網民都藉此分享以往撞到楊采妮嘅經驗，並大比數稱讚楊采妮親切無架子，而且外貌氣質媲美當年：「我也遇到過，我帶孩子去看病，他們夫妻也是帶孩子去看病，穿的特別的接地氣」，又有網民表示其兒子係楊采妮兒子同班同學，指楊采妮積極參與班裏活動，非常和善。

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