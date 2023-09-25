極地謎情｜游學修舞台上度過33歲生日 獲女友Jessica陳苡臻贈生日蛋糕

黃秋生、游學修主演的神戲劇場10周年舞台劇《極地謎情》，由9月初開鑼至今演出多場，好評如潮。昨日演出第20場適逢游學修33歲牛一，他在謝幕時獲試當真、經理人公司和fans，送上3個蝙蝠俠和鬼滅之刃造型的蛋糕作為禮物。

神戲劇場頒演出優異證書 游學修的女友Jessica，甜蜜送上一個生日蛋糕，全場觀眾都歡呼起來！此外，神戲劇場還精心準備了禮物給游學修，包括刻有「游學修．黎斯」字樣的白色鋼筆、《極地謎情》精裝劇本書，以及一張演出優異證書，表彰他在《極地謎情》中的出色演出。游學修在IG上留下生日感言：「這應該是迄今為止我最幸福的生日，很多重要的人都在場。我不習慣被寵愛，也不會習慣，但我會好好珍惜，謝謝你們！」