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娛樂
2023-09-18 11:51:50

極地謎情｜游學修首發謝幕感言 回應「未來音樂祭」銷情告急：唔買飛都可多理解

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游學修與黃秋生合演14場《極地謎情》，首次於謝幕時發表感言。

游學修與黃秋生合演14場《極地謎情》，首次於謝幕時發表感言。

由游學修與黃秋生合演的舞台劇《極地謎情》現正在演藝學院公映，昨晚(17日)來到第14場，曾先後演出《陪著你走》、《久天長地》、《我們最快樂》和《極地謎情》4齣舞台劇的游學修，首度於謝幕時發表感言，「我做了4齣舞台劇從來沒講過感言 ，今晚想第一次講。」今次他是為了銷情告急的未來音樂祭TONE MUSIC FESTIVAL 2023發聲，同時指出香港電影、劇場或音樂會面對的艱難處境。

游學修曾先後演出4齣舞台劇，在昨晚的《極地謎情》謝幕時有感而發。 由游學修與黃秋生合演的舞台劇《極地謎情》現正在演藝學院公演。

大家都有難處 盼多明白理解

游學修首先問觀眾可有留意TONE MUSIC告急的消息，「我想講作為表演者和創作人，冇人想悲情行銷，當大家看到悲情行銷，可能好反感，但我相信一個人要出動悲情行銷，一係佢好厚顏無恥，一係佢無計可施，其實近來電影，或我哋舞台劇都未賣晒飛，嚟緊音樂show都難做大家斥責訓斥時，可能想佢哋做得好啲，但其實環境已經好困難，要出動悲情行銷，前提係好多人唔講感情，所以才要去sell游離或沉沉默的大多數，希望大家可以多啲理解，即使唔買飛都可以多啲理解，如果買飛就更好。」

他指出，看到主辦方告急，卻引來更多人指責，只希望大家明白理解，「我相信無乜人覺得自己生活輕鬆，大家都有大家的難處，希望大家多一份明白，這是我今日想分享的。」對於游學修為演藝同業發聲的感言，黃秋生回應說：「我真係覺得佢好有型！」

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