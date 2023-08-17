極地謎情｜游學修首與黃秋生合作無怯場 反問大師：驚唔驚同新生代合作？

由黃秋生、游學修首度合作、陳淑儀執導的神戲劇場十周年重頭戲《極地謎情》，將於9月1假香港演藝學院公演25場，綵排現已進行得如火如荼，昨日(16日)更安排傳媒探班，秋生、阿修即席演出一段舌劍唇槍的精彩場口。兩人在認真綵排後受訪，一展搞笑作風，當阿修被問到初與大師級的黃秋生合作，可有怯場？他幽默反問秋生：「同新一代如我合作，你會否驚？」秋生笑言：「我最驚細路仔扭計，我唔識湊仔！不過好彩阿修就無扭計。」他回想讀演藝學院時，毛俊輝老師常說劇場很冷酷，不是托兒所，有任何情緒都要自行處理，阿修聞言即回應：「所以通常我喺後樓梯喊，自己搞掂！」他又表示，已叫「試當真」同事報讀秋生親自教授的演技課程，但資質參差未知秋生會否介意，秋生笑言：「幾差都無問題，醫者父母心，最緊要有黃金！」

游學修演 騰雞記者

全劇由兩名大男人對白撐起，隱居多年的諾貝爾文學獎得主白克先生(黃秋生飾)突然發表舉世矚目的新作《隱藏的愛》，除一反常態初次寫愛情外，更因他將這本書獻給H.M.，惹來小報記者黎斯(游學修飾)的關注。阿修透露，黎斯這個記者，一開場就被鎗聲嚇倒，又被白克先生的氣勢所震懾，所以一登場就十分「騰雞」。但他其實並不單是一名記者，反而是希望透過一場訪問解開心中的謎。

秋生亦劇透，白克先生其實是特別安排這場訪問，希望透過記者將一封信帶給他的愛人。至於愛人到底是誰？導演陳淑儀亦賣個關子，這個神秘的愛人雖然不會出現，但卻貫穿整套劇。黃秋生在相隔11年後重演同一個劇目，他強調今次的劇本由頭到尾重新翻譯，內容上增添更多層次，絕對是全新演繹。《極地謎情》限定25場，絕不加場，僅餘少量門票發售。