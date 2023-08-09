極地謎情｜黃秋生自嘲好窮要開班教戲 游學修冇諗過報讀

黃秋生與游學修首度合作演舞台劇《極地謎情》，是神戲劇場10周年的重頭戲，兩人昨日(8日)聯同導演陳淑儀，以及劇團另一位創辦人張珮華出席記者會，宣布一連串慶祝10周年活動，繼黃秋生推出首本自傳《秋生回憶》並在書展舉行簽書會後，緊接舉行「十年神戲・攝影展 Benny’s Eye & Dom’s Wood」，完成劇場演出後，秋生將於11月再開辦「第五屆神戲大師班」，親自教授演戲課程。

對於再次開班授徒，秋生自嘲因為好窮，才要親自出馬開班授徒，至於游學修可會報名，他就得戚表示沒需要，然後才解釋，因為經常對著秋生排戲，等於秋生親自授課，獲益良多。黃秋生回看神戲劇場10年做過的舞台劇劇照，勾起不少回憶，最深印象是上一齣舞台劇《2呃22 ART》，因台前幕後相繼感染新冠病毒，「差點做不成，total lost！」游學修自言是神戲的擁躉，看過《Equus馬》、《狂揪夫妻》、《呃22 ART》等。

葛民輝任創意顧問

是次攝影展是由一直與神戲劇場合作無間的專業攝影師呂陶然 (Benny) ，與將街頭藝術融入生活的塗鴉藝術家Dom及他的 Start from Zero聯合策展，創作一個以木為藝術媒介的藝術展覽，更邀得潮流界代表人物葛民輝任創意顧問，以25場神戲劇場十年來的演出劇照為主題，建構一個富強烈質感和戲劇性的攝影展。

另外，《極地謎情》將舉辧「極地．情詩情信」徵文選拔(8月14日晚上截止報名)。每組將設3個大獎，得獎名單更將於9月5、6日《極地謎情》演出謝幕時公布，在座的得獎者將被邀上台領取大獎。而第二項搞作，是秋生及阿修會在《極地謎情》隨機場次邀請現場觀眾上台近距離接觸！兩大搞作被選中的幸運兒，都將獲「十年神戲・攝影展Benny’s Eye & Dom’s Wood」限量木藝展品一件。

「十年神戲・攝影展 Benny’s Eye & Dom’s Wood」由8月9日起至8月24日開放，免費招待《極地謎情》觀眾及已登記的神粉！

展覽期間，神戲劇場為與觀眾作深度交流，特意舉辦了四場不同主題的「十年神戲・有很多分享」，內容涵蓋將於九月公演的《極地謎情》演前分享、動態拍攝美學分享、《秋生回憶》生命互動對談、法國戲劇文學分享。劇團藝術總監黃秋生更會每場坐陣，與不同範疇的合作夥伴與觀眾近距離互動交流。四場分享會由香港文學館全力支持！

場地提供：Grotto SKW

策展人：Benny Luey / Start from Zero

創意顧問：Eric Kot

展覽日期 / 時間：2023.8.9 - 8.24 / 12pm to 8pm

場地：香港筲箕灣東大街17號成昌樓2樓

立即登記：https://www.dctheatre.com.hk/dct-10th-photo-exhibition