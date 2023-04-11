極度俏郎君｜姜皓文想拍《黑哥ERROR遊》保錡纏住宣萱求包養 肥仔主攻「美人BB」張慧儀

姜皓文(黑哥)在下周一(17日)起播映的ViuTV劇集《極度俏郎君》中，首次跟「宇宙天團」ERROR四子合作，黑哥形容劇集是加入了ERROR元素的香港傳統江湖片，各人不時爆肚，又惡搞黑哥電影對白，說不定可找到ERROR式《古惑仔》、《功夫》。戲外，黑哥看著保錡與肥仔纏著宣萱和張慧儀示愛，笑言睇到眼火爆但又開心到唔捨得收工。他坦言想與ERROR合作，拍綜藝節目如《黑哥ERROR遊》，保錡則提議拍電影《激戰2》，由黑哥擔任主角，肥仔聞言即搶白說，「咁你就係彭宇晏？」繼而自薦做林明禎，弄得黑哥哈哈大笑。

ERROR 式NG 姜皓文在劇中與ERROR四子演的「四大金光」有不少對手戲，事前特地看《花姐ERROR遊》，他坦言，起初對四子印象是綜藝感很強的小孩子，但合作後大為改觀，「開心唔開心，跟他們分享，真係會好認真分析，仲會打電話嚟問喉。唔識保錡以為他吹水，但原來說話也有道理。」與ERROR拍劇，爆肚是常識，黑哥更大爆四子「傳染性」NG，「他們好連貫，一個人NG，其他人都會，真的好error。」肥仔和保錡齊聲表示，跟黑哥合作既驚又喜，肥仔直言初見面即被黑哥的氣場嚇窒，「他的造型好霸氣又有紋身，會諗如何打開話題或者稱呼他？驚他唔鍾意人被叫黑哥，但一埋位對稿，感覺幾舒服。」保錡自言看港產片長大，能與黑哥合作，實在難以置信，「見到他感覺奇妙，經常看黑哥的電影，既然可以跟他做對手戲。」

祖宗十八代同一個樣 黑哥在《極度俏郎君》演坐了廿年寃獄的「一疤」，肥仔一人分飾兩角，分別是「一疤」好兄弟「大肥」和兒子「細肥」，他續說，「我好勁，祖宗十八代都是我的樣，所以我飾演6個角色以上，阿媽跟阿婆都係我，純粹將我個樣key落女人身上。」保錡演的「古龍」則是其手下。

愛情冇動作片 劇中黑哥與四子各有感情線，肥仔笑言是「愛情冇動作片」，安全過拍《花姐ERROR遊》。黑哥周旋於宣萱與張慧儀之間，大搞三角戀，他形容宣萱是「老婆feel」，張慧儀則似女俠。戲外，保錡日日求宣萱包養，「我經常問她『可唔可養我？』，講真又靚又有好些錢，真係可以養我。(她如何回答？) 當然唔OK啦，若OK的話我做了她助手啦。」多次被拒保錡仍屢敗屢試，「年幼時愛看的演員既然出現面前，仲要一起拍劇，感覺很奇妙。現在我依然愛看宣萱的《尋泰記》，那奇妙的程度是她依然那麼靚，黐線架，即使狂吃東西也很瘦。」他指宣萱每次開工都帶著袋零食，很有愛家的感覺。肥仔則主攻張慧儀，在片場直呼他是「美人BB」，只顧著纏住宣萱的保錡聞言，驚訝問道，「你有叫嗎？點解我沒聽過。」黑哥笑謂見到他們經常撩兩位女神就眼火爆。