極度俏郎君｜宣萱讚肥仔同阿Dee 爆193開工遲到保錡口花花

姜皓文(黑仔)、吳保錡(保錡)和何啓華(Dee)等今日出席ViuTV新劇《極度俏郎君》宣傳活動，同樣有份參與拍攝的ERROR兩位成員肥仔和193，因為身在海外，未能現身，而宣萱則拍片大談今次拍攝感受。

宣萱表示很開心可以與黑仔合作，直言充滿火花，大讚對方是一個很好的對手。她透露其中一場戲能一take成功，全因姜皓文，大叫過癮。談到ERROR各成員，她大讚肥仔是一個非常守時的演員，並指阿Dee很聰明及創作力很高，平日會很留心聽大家的說話，相信對方是藉大家的談話內容，豐富自己日後的創作，眾人相處得很舒服。她又指保錡每日在片場口花花，常常在片場讚她很靚，但估計對方不是出於真心。至於193，宣萱說︰「你唯一改進就係要守時，我同你講過啦，呢樣係好緊要，其他嘢你都好好。」