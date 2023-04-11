極度俏郎君｜宣萱讚肥仔同阿Dee 爆193開工遲到保錡口花花

姜皓文(黑仔)、吳保錡(保錡)和何啓華(Dee)等今日出席ViuTV新劇《極度俏郎君》宣傳活動，同樣有份參與拍攝的ERROR兩位成員肥仔和193，因為身在海外，未能現身，而宣萱則拍片大談今次拍攝感受。
宣萱表示很開心可以與黑仔合作，直言充滿火花，大讚對方是一個很好的對手。她透露其中一場戲能一take成功，全因姜皓文，大叫過癮。談到ERROR各成員，她大讚肥仔是一個非常守時的演員，並指阿Dee很聰明及創作力很高，平日會很留心聽大家的說話，相信對方是藉大家的談話內容，豐富自己日後的創作，眾人相處得很舒服。她又指保錡每日在片場口花花，常常在片場讚她很靚，但估計對方不是出於真心。至於193，宣萱說︰「你唯一改進就係要守時，我同你講過啦，呢樣係好緊要，其他嘢你都好好。」
193遲到已有改善
其後黑仔與阿Dee及保錡接受訪問，黑仔表示，宣萱每日收工之後，仍會致電ERROR各成員briefing。保錡聞言後卻表示沒有收到電話，就連張慧儀也沒有致電他，笑言自己異性緣差。阿Dee就指經過宣萱私下跟193講經之後，情況已經有很大改善，他稱各成員也鼓勵他多年，但對方仍改不到。不過，ERROR兩子沒有透露193遲到的最高紀錄，也沒有因為對方常常遲到而感不滿。
阿Dee默認分手
對於被宣萱指口花花的保錡，他直認不諱，更表示有要求對方包養自己，並笑謂自己是一個市井之徒，希望可以攀上名門。問到他是否喜歡宣萱這類型的女生，他表示沒有特別要求，卻被在旁的阿Dee爆料，指保錡現在愛運動型的女生，保錡即表示沒有特別強求，一切看緣份。另外，有傳阿Dee與拍拖多年的女友分手，他只表示現在一切以事業為重，只追求好劇本，暫時不想拍拖，對感情的事也是隨緣，無疑是默認了分手傳聞。