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娛樂
2023-04-20 16:01:35

極度俏郎君｜[email protected]拍喊戲獲宣萱窩心指導 [email protected]塗黑皮膚扮姜皓文

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宣萱親自落場指導演自己年輕版的Candy，她表示：「我知佢好大壓力，見到佢我諗翻起我以前初入行都係唔識喊，所以希望Share下經驗幫佢放鬆啲。」

宣萱深明Candy演年輕版自己，會面對很大壓力，故親自指導，助Candy減壓。」

由姜皓文（黑哥）、宣萱、張慧儀夥拍ERROR四子合演的ViuTV劇集《極度俏郎君》已於本周一(3日)開播，劇集講述一名過氣江湖大佬重回正軌做好人的故事。

今晚(20日)播出的第4集，將揭曉一疤(姜皓文飾)與舊愛文女(宣萱飾)20年前相識的經過，以及2人與七姐（張慧儀 飾）的三角關係。而今次劇中，王家晴（[email protected]）、陳泳伽（[email protected]）和吳啟洋（Phoebus＠P1X3L）分別飾演宣萱、張慧儀和黑哥的年輕版。Phoebus自言為演好角色，專程到片場留意黑哥的小動作和表情，最難忘是要塗黑膚色：「因為黑哥好黑，而我就太白，所以每次開拍前都要塗黑自己。」

Candy@COLLAR首次拍劇擔心表現不夠好，感激宣萱親自落場教戲 。 吳啟洋(Phoebus)要塗黑膚色演年輕版的姜皓文（黑哥）。 P1X3L三子合體拍《極度俏郎君》 Winka@COLLAR演年輕版張慧儀。

初次拍劇感壓力

首次拍劇的Candy就直言因要飾演宣萱年輕版而感壓力，加上自己平時比較少在人前表露情緒，對於要挑戰拍劇，擔心表現不夠好。早前Candy拍攝喊戲，宣萱更親自落場指導：「因為新人入行就做我年輕版，我知佢好大壓力，見到佢，我諗翻起我以前初入行都係唔識喊，所以希望Share下經驗幫佢放鬆啲。」Candy非常感激宣萱親自指導教戲，亦十分榮幸有機會即場見證對方的「神級演出」。試過演戲滋味後，Candy自爆想跟COLLAR隊友合作拍宮廷劇，「我哋應該好適合做妃嬪，私底下成員平日都好鍾意玩roleplay（角色扮演），叫下對方做『姐姐』。」

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