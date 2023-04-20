初次拍劇感壓力

首次拍劇的Candy就直言因要飾演宣萱年輕版而感壓力，加上自己平時比較少在人前表露情緒，對於要挑戰拍劇，擔心表現不夠好。早前Candy拍攝喊戲，宣萱更親自落場指導：「因為新人入行就做我年輕版，我知佢好大壓力，見到佢，我諗翻起我以前初入行都係唔識喊，所以希望Share下經驗幫佢放鬆啲。」Candy非常感激宣萱親自指導教戲，亦十分榮幸有機會即場見證對方的「神級演出」。試過演戲滋味後，Candy自爆想跟COLLAR隊友合作拍宮廷劇，「我哋應該好適合做妃嬪，私底下成員平日都好鍾意玩roleplay（角色扮演），叫下對方做『姐姐』。」