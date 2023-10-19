概念女王Red Velvet回歸 新專輯《What A Chill Kill》今日起開始預購

韓國女團Red Velvet，今日宣布團體第3張正規專輯《What A Chill Kill》的發行時間表。這張專輯預示著她們作為「概念女王」的壯麗回歸。收錄10首風格多樣歌曲的《What A Chill Kill》，將展現Red Velvet她們多元化的音樂色彩。

呈現精彩多元的音樂風格 值得一提的是，距離Red Velvet上一張正規專輯《Perfect Velvet》發行，已經過去約6年時間。這次她們回歸，將呈現更加複雜的音樂世界和獨特風格，而且歌曲只有Red Velvet才能完美詮釋。《Perfect Velvet》的發行，將再次帶給全球樂迷驚喜。在昨日凌晨，她們就在各社交平台上，公開了新專輯的概念圖像。這些圖像均以Red Velvet的獨特風格，來描繪各種事與物，提高人們對這次她們這次回歸的好奇。

歐洲巡演報捷 鼓勵一眾成員 此外，Red Velvet去年發行的迷你專輯《The ReVe Festival 2022 - Birthday》，首次突破百萬銷量，展現出她們出道至今的持續成長和實力。今年Red Velvet還成功完成首次歐洲巡演，更加彰顯了她們的魅力和實力。這次《What A Chill Kill》她們將展現令人矚目的表演。《What A Chill Kill》將於11月13日下午6時，在各大音源平台發售。由即日起，fans可以在各大線上線下音樂商店，開始預購這張專輯。

《What A Chill Kill》內裡包含10首新歌。