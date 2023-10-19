熱門搜尋:
莎莉蛋糕 施政報告2023 于品海 以巴衝突 煥然壹居 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-19 16:42:55

概念女王Red Velvet回歸 新專輯《What A Chill Kill》今日起開始預購

分享：
生活

歐洲巡演的成功，加快SM娛樂為Red Velvet出碟。

韓國女團Red Velvet，今日宣布團體第3張正規專輯《What A Chill Kill》的發行時間表。這張專輯預示著她們作為「概念女王」的壯麗回歸。收錄10首風格多樣歌曲的《What A Chill Kill》，將展現Red Velvet她們多元化的音樂色彩。

 

生活

經歷成員Joy休團後復出，Red Velvet終於可以原裝陣容亮相。

呈現精彩多元的音樂風格

值得一提的是，距離Red Velvet上一張正規專輯《Perfect Velvet》發行，已經過去約6年時間。這次她們回歸，將呈現更加複雜的音樂世界和獨特風格，而且歌曲只有Red Velvet才能完美詮釋。《Perfect Velvet》的發行，將再次帶給全球樂迷驚喜。在昨日凌晨，她們就在各社交平台上，公開了新專輯的概念圖像。這些圖像均以Red Velvet的獨特風格，來描繪各種事與物，提高人們對這次她們這次回歸的好奇。

生活

「概念女王」回歸，視覺上必有新搞作。

歐洲巡演報捷 鼓勵一眾成員

此外，Red Velvet去年發行的迷你專輯《The ReVe Festival 2022 - Birthday》，首次突破百萬銷量，展現出她們出道至今的持續成長和實力。今年Red Velvet還成功完成首次歐洲巡演，更加彰顯了她們的魅力和實力。這次《What A Chill Kill》她們將展現令人矚目的表演。《What A Chill Kill》將於1113日下午6時，在各大音源平台發售。由即日起，fans可以在各大線上線下音樂商店，開始預購這張專輯。

生活

《What A Chill Kill》內裡包含10首新歌。

生活

《What A Chill Kill》預售宣傳海報。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受