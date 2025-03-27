榛綦推新歌寄語珍惜友情 難忘好友鼓勵跨過人生低潮

榛綦（Natalie）繼去年推出《第一零一次再見》後，昨日推出年度首支派台歌《第一萬零一次重遇》，跟上一首歌作呼應，以友情為主題，帶出「再見」過後便會「重遇」，宣揚珍惜每段好友關係，而新歌MV將於今晚播出；Natalie透露，早前曾患上嚴重皮膚炎，整個人變得浮腫，就連工作亦要暫緩，終日以淚洗面，全賴身邊好友鼓勵及陪伴，令她度過這個人生低潮期。

拍 MV 初嘗坐電單車

歌曲《第一萬零一次重遇》，由Cousin Fung作曲、編寫及監製，林若寧填詞，曲風以輕快為主，呈現好友「重遇」開心情懷，Natalie說：「今次歌曲跟《第一零一次再見》有相連關係，都係人生一定會經歷嘅情景，不論係離別定重逢，都係成長必經階段，亦希望透過歌曲，帶出好好珍惜身邊每段友情嘅訊息。」

今次歌曲MV，跟《第一零一次再見》一樣，在台灣取景拍攝，靚人靚景，期間拍攝組除安排幾位台灣女生飾演Natalie好友外，亦有Natalie大玩煙花及初嚐坐電單車的滋味，Natalie表示：「嗰次係我第一次坐電單車，感覺好好奇，但原來要平衡係好難，同普通單車差好遠，短短10分鐘拍攝，我緊張到流曬汗，但都好開心 希望下次有機會再玩過。」