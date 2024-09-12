榛綦新歌宣揚樂觀心態 孖台灣型男黃柏峰拍MV

榛綦(Natalie)繼早前推出派台歌《旅程多得你守望》後，再推出新歌《第一零一次再見》帶出「離別」不一定是傷感、「離別」是為了下次的重逢，而為打造出靚人靚景，今次MV除了落足本飛赴台灣拍攝外，更專程邀請擁有逾6呎高的台灣型男黃柏峰擔任男主角，與嬌小的Natalie組成「最萌身高差」。

《第一零一次再見》顧名思義以「離別」為主題，Natalie認為「離別」是每個人人生必經階段，故毋須太傷感，可以樂觀心態面對，她說：「對我來說，最經常遇到的『離別』，係好多同學會去外國讀書，今次拍攝都勾起我一啲回憶，我有個好朋友喺英國讀書，每次佢放假返嚟之後，飛返英國我都會送機，雖然知佢會再返嚟，但都有啲唔捨得，不過唔好將件事睇得太難過，大家都要開心樂觀啲。」 Natalie為今次新歌飛抵台灣拍攝MV，初嚐出埠拍攝滋味，她表示：「覺得好喜悅，可以到台灣拍攝，畫面所有嘢都好靚，喺戶外拍攝時，天氣都好好，我係一個見到靚嘢會超級開心嘅人，所以拍出嚟係好靚，希望大家會鍾意。」不過今次台灣之旅，由於拍攝時間緊湊，Natalie每晚收工都要去便利店吃飯團醫肚，無暇品嚐台灣地道美食。

除了出埠拍攝，今次MV特別之處，更專誠邀請身型高佻的台灣型男黃柏峰擔任男主角，首次跟對方合作，Natalie坦言最難忘二人的身高差距：「對方同我身高相差成30cm，我企喺度去唔到對方膊頭，所以幾難忘，我哋一齊企喺度嘅話，唔知個鏡頭會唔會同框唔到，身高差太多，好搞笑。」 未知Natalie與黃柏峰在MV裡可有親密鏡頭？Natalie指：「都有啲比較親密，企close啲、個頭close啲咁，有啲場面都有啲尷尬，始終第一次合作，初初開始都需要時間去互相熟悉，而佢都好友善。」MV拍攝前，導演擔心拍攝經驗不多的Natalie難以入戲，特別安排人員到場為她指導情緒演繹，豈料Natalie埋位拍第一個鏡頭已交足戲，令導演及在場工作人員大感驚訝，大讚她有演戲天份。

提到「最萌身高差」，身型嬌小的Natalie，可會接受追求者身高逾她30cm? 她謂：「我接受到30cm嘅身高差，好似都幾可愛吖，不過我希望追求者唔好太進取，因為太進取我會有啲壓力，所以比較鍾意性格含蓄啲，等大家透過傾偈慢慢去了解對方。」