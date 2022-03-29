樂壇新人黃明德自爆黑歷史 貪玩留班兼記過

以唱作人身份加入樂壇的英皇新人黃明德（Dark）日前推出首支派台作品《留班同學》。歌曲由Dark及新晉音樂人K Tsang合作作曲、林若寧填詞，算是Dark的自白。

Dark曾於中一、中二兩度留班，貪玩、成績差是留班主因，出道的第一首歌，他決定用音樂分享自己，將自己最真實、最羞愧的一面寫進歌曲，更直截了當將歌名改為《留班同學》︰「初中嘅我比較反叛，上堂瞓覺、唔交功課，甚至同幾個同學偷偷地喺學校過夜。最後俾學校記過兼留班收場。」新歌除了是自己創作及自白，放諸近年香港兩年的抗疫日子，亦令大家產生共鳴，「今年我哋再次經歷兩年前嘅抗疫日子，甚至更令人沮喪，大家就好似喺過去兩年原地踏步，我哋都成為左《留班同學》。」