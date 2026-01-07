樂壇男新人華浩然Wolris出道歌上架 首支單曲《最差的人》邀曾天妤何佩樺拍MV

樂壇男新人華浩然(Wolris)正式出道，首支派台作品《最差的人》亦已上架，並同步推出MV。作為首次與樂迷見面的作品，Wolris選擇以情感題材打頭陣，透過歌曲與影像呈現愛情中的迷惘與抉擇，為樂壇注入新面孔。

分享背後故事

雖然《最差的人》並非由華浩然親自創作，但他表示，歌曲內容暗示了自己的一段個人經歷。談到這首歌時，Wolris坦言：「我都曾經在生活中遇見過最差的人。」他回憶，當年女方身邊一直有不少男性朋友，自己雖然介意，但仍選擇相信對方。直到有一日，朋友傳來一段影片，詢問片中出現的貓是否屬於其女友，他一眼便認出貓頸圈上刻有名字的吊墜，而影片則由一名男生上載到社交平台。其後他向女友查問，對方解釋只是朋友送她回家，並無發生任何事情，但Wolris坦言：「孤男寡女共處一室，我始終說服不到自己。」最終他選擇平淡離開，亦慶幸自己能夠儘快走出低谷，重新迎向生活。