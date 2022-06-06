樂宜出寫真NFT 孖貝依霖出席藝術展覽

形象性感的貝依霖（Chantale Belle）上月公布與MENtaverse合作，於第一階段推出限量300張獨特寫真NFT，該單位參與ARTAVERSE於中環海濱的大型戶外「NFT x 本地藝術展覽」，昨日（5日）在場內同時公布DJ女神樂宜，將會繼師姐Chantale之後，在第二階段加入MENtaverse的NFT項目。



性感網紅DJ樂宜，為今次計劃除了拍攝一系列寫真外，還會走入discord與成員聊天，樂宜說：「曾經有啲粉絲話過我好Cool，其實唔係㗎！哈哈，一傾到動漫、Marvel等話題，我就停唔到。」是次在中環海濱的大型戶外「NFT x 本地藝術展覽」，樂宜獲邀請成為大會其中兩日的音樂會擔任嘉賓DJ，樂宜說：「心情好興奮呀！香港好耐無戶外型的DJ表演，希望可以帶大家重獲音樂節的感覺。」昨日，除了樂宜及貝依霖，出席活動還包括另外6位Men’s Girl，包括廖詠琪（Tiffany）、凌淑庭（Shanne）、湯沛宜（ToTo）、黃淑瑩（Fion）、李芷菱（Camilla）及王芷珊（Lily）。