樂宜開腔回應蔚雨芯官非 堅決斬纜朋友關係：以後唔好來往

最近樂宜昔日的生意夥伴蔚雨芯被廉署起訴涉嫌詐騙醫美中心股東，樂宜今日（14日）出席菲林相機品牌活動，她接受訪問回應對於蔚雨芯官非的感受：「以我所知我嘅責任已經係完咗，兩年前我已經做晒我要做嘅嘢，已經努力去爭取我自己嘅公道，其實直到今日案情已經唔係我去主導，其實而家係唔關我事，同廉政公署有關係。」被問到現階段是否要繼續協助提供有案情的資訊，她表示：「其實之前嗰兩年已經俾晒，如果有需要去審理或者上庭作供，我都會盡力去協助調查。」

講到如何看待蔚雨芯指有人別有用心，她說：「咁就睇吓邊個別有用心，如果話我有目的去做一樣嘢，就係努力攞返自己嘅公道，如果係別有用心可能係做生意上有其他嘢別有用心。」提到為什麼案件需要排期到兩年後，她坦言：「可能因為有好多嘢要查，其實兩年前係處理咗。」至於是否已經追討所有款項，她說：「啲錢銀已經追討返，但係公道仲未追討返，我覺得當初損失嘅係時間同埋心機，同埋花咗好多心血。」她指較早前提及要追討500萬的款項，現階段已經全部成功追討。

被問到會否繼續考慮經營美容生意，她表示：「如果處理完呢件事之後，我真係會考慮做美容生意，點解我會選擇做美容？或者諗過放棄演藝事業，係因為前男朋友唔想我再做DJ，其實自己一直都鍾意美容，當初有人邀請我一齊做美容生意，我覺得呢一個係好嘅時機。」至於日後再開美容院是否會與朋友合資，她表示：「如果同人去做一件事會快啲成功，拍檔真係要小心啲揀。」她直言對於尋找拍檔有陰影。談及與蔚雨芯認識的契機，她表示：「其實我哋都認識咗兩至三年，但係中間嘅階段我哋比較少聯絡，但係咁啱有個時機喺朋友嘅聚會見到，佢就問我想唔想做美容生意，我就話好。」至於現階段與蔚雨芯是否朋友關係，她坦言：「而家我哋已經唔係朋友，我哋都冇聯絡，最好以後唔好來往。」