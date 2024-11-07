樂施毅行者｜吳業坤期待愛子幫他按腳 演唱會未諗請嘉賓

樂施會毅行者將於下周五（15日）開跑，吳業坤與伍富橋及兩位友人再次組隊出征，今次組名叫「Peace of Cake」，是他們連續第二年參加100公里賽。伍富橋在活動上透露坤哥的太太濱口愛子( Aiko Hamaguchi ) 當日也可能會現身支持。
坤哥表示參加毅行者可以獲到滿足感，可以挑戰自己之餘，也可以做善事。問到可會考慮與太太一齊參與，他說︰「都冇嘅，我諗兩位太太做support Team嘅角色就非常之好，而備戰策略其實成日都有、每年都有，但係真係太忙，譬如今年要開演唱會，同Hubert(胡鴻鈞)又有、個人又有，本身排咗啲訓練都實行唔到，總之冇事完成就已經好滿足。」
問到愛子屆時如何支持他，他表示太太屆時會協助伍富橋的老婆，「做support team嘅support team」他笑言希望完成活動之後，太太可以幫他按摩雙腿，而完成毅行者的活動後，第二日又要參加一個10公里的比賽。
問到他與Hubert下月演唱會的進度，坤哥說︰「其實而家都準備得7788 ，係實戰、可能係一啲Rehearsal未開始，因為keep住自己個人show，狀態都非常之好。嘉賓……而家就仲諗緊，因為我哋其實都覺得有兩個人嘅時候，仲需唔需要嘉賓呢？所以仲考慮緊。」他又預告今次會大派粉絲福利。
談及之後的工作，坤哥說︰「除咗毅行者同演唱會，其實下年都預咗當期拍攝劇集，同埋會有空手道比賽，所以希望將工作同娛樂，加埋運動就可以將兩邊平衡到。」