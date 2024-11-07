熱門搜尋:
美國大選2024 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 彩虹邨重建 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-11-07 20:40:15

樂施毅行者｜吳業坤期待愛子幫他按腳 演唱會未諗請嘉賓

分享：
吳業坤再度參加樂施會毅行者。

吳業坤再度參加樂施會毅行者。

adblk5

樂施會毅行者將於下周五（15日）開跑，吳業坤與伍富橋及兩位友人再次組隊出征，今次組名叫「Peace of Cake」，是他們連續第二年參加100公里賽。伍富橋在活動上透露坤哥的太太濱口愛子( Aiko Hamaguchi ) 當日也可能會現身支持。

吳業坤今年再與伍富橋組隊。(蘇文傑攝)

吳業坤今年再與伍富橋組隊。(蘇文傑攝)

坤哥表示參加毅行者可以獲到滿足感，可以挑戰自己之餘，也可以做善事。問到可會考慮與太太一齊參與，他說︰「都冇嘅，我諗兩位太太做support Team嘅角色就非常之好，而備戰策略其實成日都有、每年都有，但係真係太忙，譬如今年要開演唱會，同Hubert(胡鴻鈞)又有、個人又有，本身排咗啲訓練都實行唔到，總之冇事完成就已經好滿足。」

問到愛子屆時如何支持他，他表示太太屆時會協助伍富橋的老婆，「做support teamsupport team」他笑言希望完成活動之後，太太可以幫他按摩雙腿，而完成毅行者的活動後，第二日又要參加一個10公里的比賽。

adblk6
坤哥近年活躍各項運動項目。(蘇文傑攝)

坤哥近年活躍各項運動項目。(蘇文傑攝)

問到他與Hubert下月演唱會的進度，坤哥說︰「其實而家都準備得7788 ，係實戰、可能係一啲Rehearsal未開始，因為keep住自己個人show，狀態都非常之好。嘉賓……而家就仲諗緊，因為我哋其實都覺得有兩個人嘅時候，仲需唔需要嘉賓呢？所以仲考慮緊。」他又預告今次會大派粉絲福利。

談及之後的工作，坤哥說︰「除咗毅行者同演唱會，其實下年都預咗當期拍攝劇集，同埋會有空手道比賽，所以希望將工作同娛樂，加埋運動就可以將兩邊平衡到。」

樂施會毅行者將於11月15日至17日舉行，吳業坤、伍富橋再次組隊參加，記招還有梁釗峰出席。 樂施會毅行者將於11月15日至17日舉行，吳業坤、伍富橋再次組隊參加，記招還有梁釗峰出席。 樂施會毅行者將於11月15日至17日舉行，吳業坤、伍富橋再次組隊參加，記招還有梁釗峰出席。 樂施會毅行者將於11月15日至17日舉行，吳業坤、伍富橋再次組隊參加，記招還有梁釗峰出席。 樂施會毅行者將於11月15日至17日舉行，吳業坤、伍富橋再次組隊參加，記招還有梁釗峰出席。

🎁 amJetso請你睇《焚城》，快Ｄ開APP玩👇 👇

amJetso請你睇《焚城》，快Ｄ開APP玩

 
 