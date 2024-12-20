樂易玲強調不認識洪心怡 直言「搞次比賽大把人報名」不需跟伍仲衡爭女

鍾柔美（Yumi）昨日（19日）於酒店大搞18歲成人禮，好友姚焯菲（Chantel）張馳豪及無綫高層的樂易玲（樂小姐）亦有出席。對於，近日有傳炎明熹（Gigi) 被雪藏、伍仲衡「爭女」被炒魷等事件，樂小姐都有開腔回應。 樂小姐坦言在她旗下AAM「All About Music 愛爆音樂」品牌的每個歌手藝人都已經計劃好未來幾年的安排，她更大爆Chantel除很快就會加入《愛．回家》劇組外，亦會有更多的工作計劃，當中包括舞台劇演出，並指Chantel 與Yumi 兩個現在都已經18歲，可以參與更多大灣區及內地的綜藝節目。

有傳Yumi頂替了Gigi的位置後，密密接job，樂小姐被問到是否重點栽培Yumi，她就表示：「三小花、Aska 、Archie、Felix等，其實個個都有照顧。」她續指 Gigi 是屬於「TMG（TVB Music Group）」而不是她AM旗下，所以不清楚TMG的安排，亦不知道對方現時的合約狀況，但她強調Gigi 近日的《戀上西沙》及其主題曲，他們都有做宣傳；被問到日前《戀上西沙》宣傳活動時，為何Gigi 沒有受訪就離開，樂小姐就表示當日不在現場不太清楚。樂小姐續指Gigi 仍然是小朋友：「如果每一個人有佢自己嘅想法，我覺得應該畀啲時間佢自己再諗下。」