樂瞳飛泰國布吉旅行 真空包塊布就落水 大晒泳衣性感照 (多圖)

係咪好耐冇飛，好掛住去旅行打卡嘅日子呢？35歲嘅樂瞳（Cilla）喺2017年離開TVB，轉戰網上洋酒生意，親力親為送貨。冇飛2年幾3年嘅佢近日就放低生意，飛咗去泰國布吉度假，上載泳衣照及僅以一塊薄布包住就落水嘅照片到社交網站，唔少隔住熒光幕嘅網民都感受到旅行嘅氣氛呀！

樂瞳一到步就話終於可以做Spa同埋要食好味嘅嘢食：「時隔2年幾3年，數也數不清時間，終於可以做一個完滿的spa，無限的spa。這些小確幸令我非常的感恩，我的to do list 是要去吃好吃的Phad Thai （因為酒店內的不好吃），香蕉Nutella 飛餅，船麵。這次旅程一點都不容易，所以特別珍惜能出走的時候，活在當下，欣賞每一道風景。大家其實真的不用太擔心，泰國全民基本上都是很守規矩室內室外都帶口罩的，當然我也是只在拍照或進食時沒帶，就希望生活能盡快回復正常，大家也可以快點旅行去行萬里路」。

真空上陣落水玩

之後，樂瞳連日喺泰國嘆陽光與海灘，除咗晒出多張泳衣照片之外，當中仲自爆自己僅以一塊布包住身體，就真空落水玩，喺IG Story話：「值得去打卡體驗一下，環境像叢林，有一個大的水池，還有floating tea，但是重點來了，如果你能接受真空上陣甚麼都不穿，外面只穿這薄布，而且這水療中心是男女混浴，但男士也有這樣子的布包裹全身的。」之後，佢再問網民敢唔敢試。見到佢玩得咁開心，相信令唔少網民羨慕不已。

原文刊登於Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載