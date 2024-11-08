樂隊KOLOR原定12月廿周年演唱會 宣布因「不可抗力的因素」需要延期

樂隊KOLOR原定於下月20日於會展舉行20周年演唱會「KOLOR 20XX LIVE IN HONG KONG」，不過，今日（8日）KOLOR卻突然在社交網宣布演唱會因「不可抗力的因素」需要延期，並會另覓場地去舉辦，而最新消息會於明年3月31日前公布。
KOLOR寫道︰「各位，我們遺憾地宣布，原定於2024年12月20日在香港會議展覽中心展覽廳5BC舉行之『KOLOR 20XX LIVE IN HONG KONG』20周年演唱會因為不可抗力的因素需要延期，另覓場地去舉辦。今次造成大家的不便，我們深感抱歉，亦身同感受。之後的時間，我們只想繼續專心籌備20周年的演唱會，希望在未來的日子可以盡快補場畀大家。新歌《二十還好》MV會今個星期按計劃推出送畀大家。『往日回憶的一段路 總碰到一堆的問號』，希望大家喜歡，我們好快再見。」
KOLOR列出四點門票的退換安排：
1. 已購票的觀眾可選擇保留門票，以換取日後新場次同等價值之演出門票。有意保留門票的朋友，請於2024年11月30日前填妥以下表格，並上載訂單確認電郵及門票相片，以確認其保留意願。無論是否成功確定新演出場地及日期，我們都會在不晚於2025年3月31日前發出通知。詳情請留意 KKLIVE 及 KOLOR 社交媒體的公佈。
2. 如欲申請退票的觀眾，請於2024年12月20日前攜同完整的演唱會門票於辦公時間內到快達票辦事處或位於香港會議展覽中心的快達票售票處辦理退票手續。退款金額（包括門票面值、顧客服務費及門票派遞費用（如有）），所有退票款項將由退票申請後的45個工作天內退回用以購票之信用卡戶口。
3. 如未能於2024年12月20日前成功辦理退票手續，將一概被視為自動納入保留門票以換取日後新場次之同等價值門票（即上述第1項）。
4. 未領取門票的購票人士，請盡快前往快達票分銷點領取門票，以進行門票保留或退票安排。