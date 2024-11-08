樂隊KOLOR原定12月廿周年演唱會 宣布因「不可抗力的因素」需要延期

樂隊KOLOR原定於下月20日於會展舉行20周年演唱會「KOLOR 20XX LIVE IN HONG KONG」，不過，今日（8日）KOLOR卻突然在社交網宣布演唱會因「不可抗力的因素」需要延期，並會另覓場地去舉辦，而最新消息會於明年3月31日前公布。

KOLOR寫道︰「各位，我們遺憾地宣布，原定於2024年12月20日在香港會議展覽中心展覽廳5BC舉行之『KOLOR 20XX LIVE IN HONG KONG』20周年演唱會因為不可抗力的因素需要延期，另覓場地去舉辦。今次造成大家的不便，我們深感抱歉，亦身同感受。之後的時間，我們只想繼續專心籌備20周年的演唱會，希望在未來的日子可以盡快補場畀大家。新歌《二十還好》MV會今個星期按計劃推出送畀大家。『往日回憶的一段路 總碰到一堆的問號』，希望大家喜歡，我們好快再見。」