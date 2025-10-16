樂隊Pandora演唱會開鑼場面感動 林家謙包到冚捧場反成焦點

三人樂隊Pandora昨晚（10月15日）於麥花臣場館展開一連兩場《BLOOM LIVE 2025》演唱會，頭場吸引林家謙、麗英、黃明德、黎展峰等圈中人捧場，更獲大批忠實歌迷一早到場打卡支持，全場爆滿。

《BLOOM LIVE 2025》今次「以自然為師」為主題，在麥花臣館呈現出四面台拉近歌迷距離，約晚上8時40分，Pandora主音兼結他手Tony、低音結他手Anakin（阿勤）及鼓手Michael（細佬）現身即以《登陸我的潘朵拉》、《前進號》炒熱氣氛，全晚一口氣唱出《年輕小說》、《緊急應變逃生法》、《安全距離》、《痛痛快快活活去》等人氣曲目，現場氣氛熱烈，尤其當唱出《粉紅泡泡防護罩》時，現場噴出大量泡泡之餘，還出動巨型波波在全場碌來碌去，台上台下打成一片。當唱至《⁠捉緊心跳》一曲時，三子一度唱到眼濕濕，Tony與Michael於台上雙雙落淚，場面感人。演唱會基本上沒有MC環節，唱罷今年單曲《花之生命》後，Pandora三子離開舞台，之後encore再出場送上《鄰家的你》，臨散場時更全場大合照紀錄這個珍貴畫面。