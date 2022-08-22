樓價有得估｜一蚊Joe月租逾3.8萬西半山單位 網民驚訝：每月搵幾多？

由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰及周奕瑋主持嘅《樓價有得估》，係一個以「樓價」為主題嘅問答遊戲節目，每一集都會搵嚟兩組嘉賓，同觀眾一齊回答「二選一」嘅趣味題目，日前「一蚊Joe」游莨維就成為節目中嘅其中一條題目，佢喺節目中自爆現正租住一個位於傳統豪宅區西半山嘅三房單位（連車位）。

喺日前，《樓價有得估》其中一條題目就係估一蚊Joe租住單位定葉靖儀商用單位每月租金比較貴，外景主持黃婧靈（波波）就帶大家分別參觀呢兩個單位，被節目稱為「租金大豪客」嘅一蚊Joe，原來同家人租住位於傳統豪宅區西半山一個765實呎嘅三房單位（連車位），並用咗十幾萬去裝修：「因為都係為咗小朋友，所以你會見到都係和諧色調，地方唔算大，所以就要向高空發展，其中兩間房兩張都係碌架床」。

一蚊Joe亦有講到睇中呢個單位嘅原因：「真係好鍾意呢度夠靜，就算返TVB，我都搬過海就係咁解啦！」之後，節目更爆出一蚊Joe現時所住單位租金為$38,700，令唔少網民感到驚訝，留言話：「1蚊joe幾錢月入，俾成4皮一個月租樓」、「1蚊joe住干德道 上次套仁醫講緊院長都係住干德道喳」及「成四萬租，如果唔係公一份乸一份，master joe每月搵幾多？」等等。

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