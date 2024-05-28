標斯卡斯扮小丑上位 血腥新片《隊冧全世界》一刀不剪三級上映

本片導演莫里茲莫爾（Moritz Mohr）大讚監製森溫美（Sam Raimi）是一個很出色的合作對象，並表示：「能得到他的洞察力與思想，還有他多年累積的經驗和智慧，真的是太棒了！」在本片的剪接階段，甚至有整整兩星期，森溫美會每天花兩小時陪導演看影片素材，並進行討論。莫里茲莫爾說：「這就像找到一個自己的偶像，為自己的電影分享詳細的意見，並且真正深入其中。」至於男主角標斯卡斯格近年憑《小丑回魂》揚名國際影壇，之後參演《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）飾反派同樣搶眼，可惜在《殺神John Wick 4》中卻沒有機會一展身手，今次在《隊冧全世界》中可以說是大開殺戒！導演莫里茨莫爾 Moritz Mohr 大爆，標斯卡斯格幾乎甚麼動作戲都想親自上陣。製片西蒙斯沃特（Simon Swart）更大感驚訝：「我不知道還有哪個演員能做到像標斯卡斯格這種程度。」他透露，標斯卡斯格在每個層面都全力投入，他會告訴導演：「我想做到更多，我做得到。」 繼《隊冧全世界》後，標斯卡斯主演邪門作《烏鴉》（The Crow）緊接夏天陸續於全球上映，該作翱拍自李小龍兒子李國豪主演1994年遺作，李國豪當年拍攝《烏鴉》一場槍擊戲因道具槍射出實彈意外身亡，相隔30年後終於順利拍成新版上映。