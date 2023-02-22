模範的士 2｜影射「KK園區」案件 李帝勳制裁「N號房」主腦大快人心

由李帝勳、金義聖和表藝珍主演的Viu Original原創動作犯罪韓劇《模範的士 2》，制裁「N號房」主腦，大快人心；並以近年引發廣泛關注的「海外打工騙局」作開端，首播收視高開，吸引逾二百萬名韓國觀眾同步收看，以下三大看點令劇集成為2023年人氣韓劇。

承《模範的士》結尾，疑似「N號房」事件的幾位主腦入獄兩年後，即將在二審獲得緩刑，一伙人更開始蠢蠢欲動，準備重操舊業；隨囚車出發的金道奇(李帝勳飾)把幾人救出後，設計讓他們喝下迷藥，更把襲警、搶槍和逃獄等罪名施加到三人身上，使他們當場被捕、從此出獄無期！

「彩虹團隊」各奔東西，唯有金道奇與張省哲(金義聖飾)秘密合作；一天，張代表接到東載父親的電話，拜托「彩虹運輸」幫忙尋找到越南打工失蹤十個月的兒子，道奇解讀出東載信中的求救信號後，決定假裝求職者隻身前往營救。沒想到道奇抵達後，便被載到位於偏僻村落的非法賭場據點，醒來後還被捆上鐵鍊，受害人被迫為犯罪集團設計非法網站，更不時遭到虐打，情節讓人聯想到臭名遠播的「KK園區」！

看點三：彩虹運輸 全員歸位

道奇成功逃出KK園區，終於與韓國取得聯繫，除了發現現職警察的安高恩(表藝珍飾)回歸團隊駭客一職，他也在越南重遇彩虹維修工程師朴鎮彥（裴侑藍飾）和崔慶久(張赫鎮飾)！原來他們意外發現張代表和道奇開始了新任務，所以順藤摸瓜跟到越南，「彩虹團隊」全員歸位，新人「忙內」司機溫河俊（辛載夏飾）也亮麗登場！而第一季被道奇欺騙感情的人氣反派林福子（沈素英飾）亦再度現身，還跟隨道奇的步伐闖入賭場據點；一心想著復仇的她還是無法克制內心慾望，再度陷入感情。

道奇在高恩的隔空協助下，闖入非法賭場大本營，他更發現會長竟是一名韓國警察，可是經過一連串的追捕後，道奇才明白會長只是一隻棋子，最終更被子彈擊中身亡，劇情峰迴路轉，案中有案，甚具追看性。

香港觀眾可於逢星期五、六晚上10時10分，在「黃Viu」緊貼韓國收看新上架《模範的士 2》。