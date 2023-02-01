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娛樂
2023-02-01 22:00:00

模範的士2｜李帝勳化身爆肌男 暗黑英雄2.17再度來襲

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李帝勳演的金道奇在《模範的士》中，主張以惡制惡。(劇照)

李帝勳演的金道奇在《模範的士》中，主張以惡制惡。(劇照)

由李帝勳、金義聖和表藝珍主演的Viu Original原創犯罪韓劇《模範的士2》，將於2月17日載譽而歸，「彩虹運輸」實行延續上季「以惡制惡」精神，以智慧儆惡懲奸。

渾身肌肉

《模範的士》主打以惡制惡，以李帝勳為首的地下的士公司「彩虹運輸」，代替無法受到法律保護的被害者策劃復仇計劃，並打著「以復仇代替尋死」的口號替天行道，用拳頭實踐私刑正義。第二季的「彩虹運輸」服務版圖將從韓國擴展至越南，在《模範2》的全新劇照中，一身囚服的李帝勳被關在單人監獄裡鍛鍊身體，滿身傷疤，眼裡盡是冷酷；不少網民發現原本鋼條身材的李帝勳，操練成渾身肌肉的「變形俠醫」，令女粉絲更為期待。香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇情。

原本鋼條身形的李帝勳練得一身肌肉，堪比變形俠醫。(《模範的士2》劇照) 在《模範的士2》的李帝勳獨困囚室。(《模範的士2》劇照) 李帝勳為了Viu Original原創韓劇《模範的士2》積極操肌。 安高恩(表藝珍飾)在《模範的士2》如願當上警察。(劇照) 張省哲(金義聖飾)在上季結尾經營正派的士公司。(《模範的士2》劇照)

改編韓國真實案件

有別於一段韓劇，「彩虹運輸」用暴力「百倍奉還」加害者的畫面讓觀眾直呼過癮，劇中不少案件均改編自韓國真實事例如N號房、「快感殺人犯」鄭南奎案、校園暴力和電話詐騙等，正面諷刺韓國司法制度的情節不但大快人心，也讓人重新審視現有的法律漏洞，因此即使《模範的士》屬十九禁韓劇，仍取得19%最高收視，在2021年「SBS演技大賞」橫掃6個獎項，贏盡6口碑。上季的結尾，一眾惡人得到報應後，放下仇恨的金道奇(李帝勳飾)展開全新旅途、安高恩(表藝珍飾)如願當上警察，張省哲(金義聖飾)則經營正派的士公司。

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