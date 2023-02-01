模範的士2｜李帝勳化身爆肌男 暗黑英雄2.17再度來襲

由李帝勳、金義聖和表藝珍主演的Viu Original原創犯罪韓劇《模範的士2》，將於2月17日載譽而歸，「彩虹運輸」實行延續上季「以惡制惡」精神，以智慧儆惡懲奸。

渾身肌肉

《模範的士》主打以惡制惡，以李帝勳為首的地下的士公司「彩虹運輸」，代替無法受到法律保護的被害者策劃復仇計劃，並打著「以復仇代替尋死」的口號替天行道，用拳頭實踐私刑正義。第二季的「彩虹運輸」服務版圖將從韓國擴展至越南，在《模範2》的全新劇照中，一身囚服的李帝勳被關在單人監獄裡鍛鍊身體，滿身傷疤，眼裡盡是冷酷；不少網民發現原本鋼條身材的李帝勳，操練成渾身肌肉的「變形俠醫」，令女粉絲更為期待。香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇情。