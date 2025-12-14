模範的士3｜呂爵安Edan回應MIRROR成員出席叱咤頒獎禮 保證元旦騷必齊人唱到尾(有片)

Edan指MIRROR早前已為元旦show排舞，屆時12子當然會唱團歌，「因為有啲都好耐無跳過，要重新記返step同位，好搞笑大家都好似盪失路嘅小朋友。」他爆料指不時出現企錯位情況，他自問也算記憶力不錯，但最強的記憶擔當必然是Jeremy，「我記得副歌，但Jeremy連細微動作都記得，(另一位Jeremy如何？)佢啱啱完演唱會，未見識佢英姿。」他表示，由於連續兩演出，稍後姜濤將要開演唱會，故要盡量把握時間齊人排練。

問到MAMA取消了的表演項貝，會否在元旦show重見，Edan大賣關子，呼籲大家入場，「當然我哋自己好想，因為始終準備了一段長時間，有啲歌重新編排，一生人一次表演，所以都希望唔好嘥。(是否因舞台設計不適合？)我覺得要做都唔難，大家期待下，希望俾大家睇到好難得嘅嘢。」