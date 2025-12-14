模範的士3｜呂爵安Edan回應MIRROR成員出席叱咤頒獎禮 保證元旦騷必齊人唱到尾(有片)

MIRROR成員呂爵安（Edan Lui）今日現身黃埔出席《模範的士3》宣傳活動「E先生駕到」，穿皮褸戴著黑超現身，型格登場。他表示MIRROR現已開始為澳門的除夕和元旦show作準備。
Edan指MIRROR早前已為元旦show排舞，屆時12子當然會唱團歌，「因為有啲都好耐無跳過，要重新記返step同位，好搞笑大家都好似盪失路嘅小朋友。」他爆料指不時出現企錯位情況，他自問也算記憶力不錯，但最強的記憶擔當必然是Jeremy，「我記得副歌，但Jeremy連細微動作都記得，(另一位Jeremy如何？)佢啱啱完演唱會，未見識佢英姿。」他表示，由於連續兩演出，稍後姜濤將要開演唱會，故要盡量把握時間齊人排練。
問到MAMA取消了的表演項貝，會否在元旦show重見，Edan大賣關子，呼籲大家入場，「當然我哋自己好想，因為始終準備了一段長時間，有啲歌重新編排，一生人一次表演，所以都希望唔好嘥。(是否因舞台設計不適合？)我覺得要做都唔難，大家期待下，希望俾大家睇到好難得嘅嘢。」
個人無收通知出席叱咤
對於有消息指MIRROR在澳門完成元旦騷活動後，有一至兩位成員將立即回港出席叱咤頒獎禮，Edan回應：「我就無收到通知，因為我哋連續31及1號都喺澳門表演，去到夜晚，我都唔知時間上做唔做到呢件事。同埋兩日都係團的表演。」很多鏡粉留言，希望12子齊人完騷，不希望有成員因趕返港而缺席，他大派定心丸：「絕對係全團一齊完騷。」對於入圍我叱咤最喜愛歌曲，他多謝爵屎投票，就呼籲樂迷把握手中一票投選自己喜愛歌曲。
除夕騷crossover有驚喜
至於《全民造星》家族騷，Edan表示屆時會有solo表演，亦會有MIRROR團隊演芔。談到193在網上透露在除夕家族show沒機會唱新歌，而ERROR合作只表演兩首歌，有ERROR fans嫌太少，Edan表示未知詳細安排，當然希望所有單位都有不同表演，「但我知31號除了團歌和solo演出，亦會跟不同男團女團crossover，應該會有新鮮感帶俾大家。」