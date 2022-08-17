橋本有菜含淚改名新有菜 出AV新作即登銷量榜冠軍

橋本有菜改名新有菜以Moodyz最資深的新人姿態登場，她昨晚開直播，網上跟粉絲互動，並談及自己目前心情，可是她卻顯得相當難過，還一度落淚。新有菜對於未能守住橋本有菜之藝名，她坦言很多人指其新名不太好聽，但是在沒辦法下也要改用新有菜之名發展。她又在直播中透露，雖然對這個原有藝名感情頗深，想要用到AV生涯的最後，但「橋本有菜」從來不屬於她，之後再道出新名的由來，原來當知道要換藝名後，她跟事務所對改新名均沒有任何頭緒，此時Moodyz就建議她叫新有菜，其實連她自己本人仍未習慣，昨日直播其間也不斷講錯，不少粉絲也對女神情緒低落而大感心痛。

MC揀有菜棄三上

橋本有菜於2015年底出道，加入暗黑界後立即走紅，2018年曾擊敗AV界天后高橋聖子獲得《DMM成人獎》的「最優秀女優獎」，其大名更成功衝出日本，在亞洲各地吸納萬千粉絲，連香港樂壇紅人MC張天賦，早前在IG限時動態玩「二選一」的你問我答遊戲，被網民問到「三上悠亞定橋本有菜」時，MC就答「有菜好，食嘢均衡啲」。