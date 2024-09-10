橋本環奈晨間劇9月播出 外界擔憂她精神出狀況

被譽為「千年一遇的美少女」的日本偶像橋本環奈，近日為音樂劇《千與千尋》，於倫敦進行演出，並且將為9月30日開播的NHK電視台晨間劇《御飯糰》擔任女主角，由於行程過於頻密緊湊，藝能界的專業人士，對她的體力和精神狀態表達擔憂，質疑她能否順利完成晨間劇的整個拍攝過程。

事實上，晨間劇(每日早上8時播出)的拍攝壓力，一直以來都是演員們的一大挑戰。過去就曾有報道指，女主角因拍攝晨間劇，而遭受嚴重的精神壓力。例如廣瀨鈴在2019年接拍《夏空》時，曾出現精神崩潰的狀況，雖然《夏空》獲得成功，但她的心靈卻陷入了陰霾；當時更有報道稱，她因拍攝壓力而「瀕臨崩潰」，讓觀眾感到擔心。