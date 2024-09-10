橋本環奈晨間劇9月播出 外界擔憂她精神出狀況

被譽為「千年一遇的美少女」的日本偶像橋本環奈，近日為音樂劇《千與千尋》，於倫敦進行演出，並且將為9月30日開播的NHK電視台晨間劇《御飯糰》擔任女主角，由於行程過於頻密緊湊，藝能界的專業人士，對她的體力和精神狀態表達擔憂，質疑她能否順利完成晨間劇的整個拍攝過程。
事實上，晨間劇(每日早上8時播出)的拍攝壓力，一直以來都是演員們的一大挑戰。過去就曾有報道指，女主角因拍攝晨間劇，而遭受嚴重的精神壓力。例如廣瀨鈴在2019年接拍《夏空》時，曾出現精神崩潰的狀況，雖然《夏空》獲得成功，但她的心靈卻陷入了陰霾；當時更有報道稱，她因拍攝壓力而「瀕臨崩潰」，讓觀眾感到擔心。
此外，2016年在《別嬪小姐》中擔任主角的芳根京子，就分享了拍攝別嬪小姐的艱辛，她在一次廣播中提到，女演員在拍攝第7個月時體力會開始下降，第8個月便會與經理人發生爭執，而到第9個月則可能出現精神崩潰的情況。有日本娛樂記者指出，根據以往的經驗，女主角在電視劇開播後的前一個月及6個月內，精神狀態處於高壓的情況非常普遍。
NHK在這段時間，應對橋本環奈進行精神護理、心理輔導，以避免上述女星拍攝晨間劇而出現的精神狀況出現，並制定相應對策。橋本環奈的健康狀態，以及她能否在不崩潰的情況下，完成拍攝《御飯糰》，引起外界廣泛關注。