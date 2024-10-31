橋本環奈遭爆職場欺凌　前後8個經紀人因此離職　更被拍到熱吻中川大志形象崩壞

日本女星橋本環奈有「千年一遇美少女」的封號，她現年25歲工作滿檔，更是敲定主持NHK跨年盛會《紅白歌唱大賽》，不過，她近日遭爆私下職場欺凌，有8個經紀人因此離職，更被拍到在公園熱吻中川大志，清純形象疑似崩壞。

疑似因為壓力大對工作人員態度不佳

據《週刊文春》報導，橋本環奈疑似因為壓力大對工作人員態度不佳，只要出點差錯就會暴怒開罵，導致其經紀人接連離職，甚至有人指到職1天便被炒魷魚，至今已更換8名經紀人，她也被爆出差別對待，對大部分工作人員視若無睹，但面對位階較高的高層、同片演員，態度就會變得親切，疑似職場欺凌；而公司老闆不僅沒有阻止、勸說，反而會跟著痛罵，且公司還要求以「私人原因」為由離職，導致很難申請失業補助。

對此，公司則反駁表示，經紀人離職是正常人事異動，並未要求以「私人原因」自請離職，強調員工皆是隨機分配，並未特別指定給橋本環奈，澄清部分工作人員僅為接送藝人的簡單事項，透露10年內約有10人離職，但其中有些人根本沒接觸過橋本環奈。