機動兵工廠｜何求失誤激㷫鄭中基 謝君豪當導師救火

《機動兵工廠》在YouTube頻道「機動電視台」已有第七集上架，不知不覺節目臨近尾聲，今集由女學員們進行試鏡，陳茂賢導演和廠長鄭中基（Ronald）根據他們的表現選出三位正劇人選，而這次正劇將會以反串的方式進行，女飾男角，反之男飾女角；因此，Ronald特意請來了重量級演員謝君豪作為星級導師。

米奇反串演男角 試鏡劇本與上集一樣，是《不日成婚》中的一個刪減場面，看過三位學員表演後，導演說：「米奇（林美圻）佢明點做，但節奏慢咗啲。超酸（陳昭酸）同何求一樣都好綜藝mode，導致佢入戲嘅時候調整唔到。阿杰（周芷慧）就好穩陣，但啲小動作要改，唔好成日撥頭髮。」超酸在表演後反思道：「成個過程我學到好多嘢，體驗咗今次嘅casting之後會令我下次更有信心。」而米奇這次表現令Rachel（梁雍婷）和湯駿業（阿Dee）讚道，Rachel說：「令人印象深刻，很有靈活性。」與米奇對戲的阿Dee說：「同佢對戲可以試到好多嘢，好有火花。」最終米奇不負眾望成為正劇「男」主角，而「女」主角由何求飾演，秦楚瀅（娜美）飾配角為米奇掩飾「偷食」真相，而其他學員就負責幕後工作。