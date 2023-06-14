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娛樂
2023-06-14 09:00:00

機動兵工廠｜獲鄭中基邀請打頭陣教演技 楊偉倫：演員大忌係以為咩角色都做到

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「機動兵工廠」首播，鄭中基邀請楊偉倫打頭陣教授學員演技

「機動兵工廠」首播，鄭中基邀請楊偉倫打頭陣教授學員演技

鄭中基(Ronald) 斥資7位數字、籌備兩年的「機動兵工廠」，於前晚(12日) 在「機動電視台」YouTube 頻道首播，第一集找來憑《正義迴廊》獲提名金像獎「最佳男主角」的楊偉倫(阿卵)作為星級導師打頭陣。

廠長Ronald親揭請阿卵擔任導師的原因：「拍《闔家辣》時同阿卵對戲，導演俾咗對白但又叫我哋自由發揮，之後咪亂噏囉，估唔琴真係得，每一take做出嚟都唔一樣，個下發覺阿卵好玩又演到戲！」提到演員最重要的自我修養，Ronald就希望學員可以學懂放鬆，阿卵就表示：「好多時會見到演員緊張，佢哋應該要知道點樣用一個放鬆嘅狀態去演戲，但放鬆不等於散漫，我認為呢樣嘢好重要，亦係學員需要學習嘅地方。」

鄭中基斥資7位數字、籌備兩年辦=「機動兵工廠」，培養新演員。 鄭中基因《闔家辣》與楊偉倫結緣，大讚阿卵玩得又演得。

每次都要為角色做功課

阿卵畢業自香港演藝學院（APA）戲劇藝術學士，而Ronald則是由音樂跨界影視，背景截然不同，對於這個差異阿卵表示：「其實大家去到某一個位對表演就有差唔多嘅睇法，反而好容易夾到，不論有冇讀過演藝學院，最緊要係唔理你用咩方法，完成到個表演就得。」Ronald就說：「有人覺得讀過戲劇就與眾不同呢？好認同阿卵剛才所提到唔理你用咩方法，只要做到就得！每次都要為角色做功課，思考應該點做。」阿卵接著說：「如果你有一刻覺得自己不論咩角色都實做到，呢個係大忌嚟！咁就代表你嘅表演會變得死板，唔會再活生生。」

鄭中基與6位學員：Wade、米奇、阿杰、何求、超酸和Edwin。 「機動兵工廠」首集中，學員要即興扮死。 「機動兵工廠」首集中，學員要即興演出。

即興演出超緊張

在第一集，大家可以認識到兵工廠的六位臨時員工(學員)，包括何求、阿杰、米奇、Wade、超酸、Edwin，6人以即興的方式進行表演，例如他們抽取一個情緒關鍵詞後要帶著該情緒去進行面試，其中米奇抽到「神經質」，在面試途中廠長提出叫她離開，怎料她真的頭也不回地離開了，連廠長都意想不到。雖然各個學員的表演都有些緊張，但正因他們手忙腳亂的演出逗得廠長他們忍俊不禁。「機動兵工廠」將會一連8星期，逢星期一晚上9時於「機動電視台」YouTube 頻道播出。

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