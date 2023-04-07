機動兵工廠｜鄭中基碌人情卡請星級導師訓練6學員 《造星IV》超酸阿杰《試當真》何求都有份

鄭中基(Ronald)旗下網絡頻道「機動電視台」成立3周年，早前宣布舉辦演員訓練班「機動兵工廠」，Ronald昨日(6日)率領 6位學員和導師楊偉倫舉行開鏡儀式，他從逾600位報名者中，挑選3男3女學員，包括曾參加《全民造星IV》的陳昭煊(超酸)和周芷慧(阿杰)、《試當真》校花校草的何求，以及陸維德，林美圻和李煥林。

製作預算 達七位數字

提到節目製作預算，Ronald直言達七位數字，還邀請了星級導師協助訓練學員，包括憑《正義迴廊》獲提名今屆金像獎的楊偉倫(阿卵) 和楊詩敏(蝦頭）、金馬影帝謝君豪、周恩恩(配音導演)和陳茂賢(《不日成婚》導演），Ronald笑言已碌盡人情咭，「我想試下喺YouTube做到電視規模嘅節目，一邀請佢地都好快應承。咁啱有啲導師應承咗之後，就宣布入圍金像獎男主角(楊偉倫)、女配角(楊詩敏)，最緊要學員學到嘢。」他表示先會主力訓練演技，暫不涉足歌唱，他補充表示，沒有設定拍劇或電影，也可拍廣告、短劇或可在我的Channel拍攝。Ronald預告完成「機動兵工廠」後，將會舉辦以澳門為首站的巡迴演唱會。