機動戰士Gundam GQuuuuuuX 劇場版正式預告釋出　米津玄師擔任主題曲演唱

Sunrise 攜手 studio khara 所打造的《機動戰士Gundam》系列最新動畫《機動戰士Gundam GQuuuuuuX》，官方於今日釋出了劇場版的正式預告影片，並且宣布主題曲交由米津玄師演唱的消息。

《機動戰士Gundam GQuuuuuuX》故事描述，天手讓葉是名高中女生，在懸浮於宇宙中的太空殖民地裡過著平靜生活。但在遇到戰爭難民少女涅安後，她被捲入了非法 MS 決鬥競技「戰團對決」中。她化名瑪秋參賽，駕駛著 GQuuuuuuX 每日投身激烈的戰鬥。也正是在這個時期，遭到宇宙軍和警察雙方追緝的神秘 MS「Gundam」，以及其駕駛員──少年修司出現在她們面前。而世界也將就此迎向新時代。