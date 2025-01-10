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娛樂
2025-01-10 12:30:00

機動戰士Gundam GQuuuuuuX 劇場版正式預告釋出　米津玄師擔任主題曲演唱

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機動戰士Gundam GQuuuuuuX 劇場版正式預告釋出　米津玄師擔任主題曲演唱

機動戰士Gundam GQuuuuuuX 劇場版正式預告釋出　米津玄師擔任主題曲演唱

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Sunrise 攜手 studio khara 所打造的《機動戰士Gundam》系列最新動畫《機動戰士Gundam GQuuuuuuX》，官方於今日釋出了劇場版的正式預告影片，並且宣布主題曲交由米津玄師演唱的消息。

機動戰士Gundam GQuuuuuuX 劇場版 機動戰士Gundam GQuuuuuuX 劇場版

《機動戰士Gundam GQuuuuuuX》故事描述，天手讓葉是名高中女生，在懸浮於宇宙中的太空殖民地裡過著平靜生活。但在遇到戰爭難民少女涅安後，她被捲入了非法 MS 決鬥競技「戰團對決」中。她化名瑪秋參賽，駕駛著 GQuuuuuuX 每日投身激烈的戰鬥。也正是在這個時期，遭到宇宙軍和警察雙方追緝的神秘 MS「Gundam」，以及其駕駛員──少年修司出現在她們面前。而世界也將就此迎向新時代。

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隨著劇場版的預告釋出，官方也宣布了主題曲將使用米津玄師所演唱的「Plazma」一曲，在本次預告中也可聽見主題曲的部分旋律。《機動戰士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-》劇場版，目前預定將自 1 月 17 日起，於日本全國 426 間戲院上映。

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