娛樂
2025-12-11 21:30:32

橫濱流星影視兩忙涯至激瘦 拍罷《國寶》自覺完成演藝生涯第一章

橫濱流星今日激瘦現身頒獎禮，令粉絲睇見到心痛。

日本男神橫濱流星顏值與演技兼備，近年他已橫掃多個影壇頒獎禮的影帝殊榮，今年更憑住夥拍吉澤亮的賣座電影《國寶》贏盡讚賞，演技更是獲得圈中人及廣大影迷肯定。

橫濱流星夥拍吉澤亮的賣座電影《國寶》贏盡讚賞。 橫濱流星夥拍吉澤亮的賣座電影《國寶》贏盡讚賞。 《國寶》已成為日本史上最賣座真人版電影。

新片再拍廣瀨鈴

現年29歲的橫濱流星影視兩忙，演藝事業可謂忙得不可開交，最近他與廣瀨鈴再度合作改編自凪良汐小說的電影《宛如星辰的你》，飾演在瀨戶內島嶼相遇的年輕情侶，講述跨越15年的愛與傷痛電影安排2026年上映，是二人繼《流浪之月》、《單思的世界》後第三度合作的電影作品。

橫濱流星上月被拍得趕拍與廣瀨鈴合作新片。 橫濱流星上月被拍得趕拍與廣瀨鈴合作新片。 橫濱流星影視兩忙，近期涯到再瘦一個圈。 橫濱流星影視兩忙，近期涯到再瘦一個圈。 橫濱流星影視兩忙，近期涯到再瘦一個圈。

肌肉流失變消瘦

橫濱流星曾練得一身肌肉，不過近年他工作量大增，體型越見瘦削，剛為新片煞科的橫濱流星今日公開現身，出席在東京舉行的2025小學館DIME潮流大獎頒獎禮，獲頒「話題人物」殊榮，橫濱流星比起早前進一步激瘦，臉頰凹陷令粉絲大呼心痛。

橫濱流星參演作《國寶》成為現象級電影，加上亦為大河劇擔任主角，他接受獎項時回顧這一年過得非常充實，並表示：「在我20多歲的年紀已得到演出大河劇的機會，雖然我的演藝生涯才剛剛過了一半，但我感覺已經完成了第一章。」談到踏入30歲前最後一年，橫濱流星展望明年有更多挑戰，他下個目標是想嘗試監製工作，希望作為一名電影人，為日本電影的發展作出貢獻。

橫濱流星曾練得一身肌肉。 橫濱流星曾練得一身肌肉 橫濱流星顏值與演技兼備。 賣座電影《國寶》贏盡讚賞，吉澤亮和橫濱流星的演技獲得外界肯定。 賣座電影《國寶》贏盡讚賞，吉澤亮和橫濱流星的演技獲得外界肯定。 橫濱流星入行16年，演藝成績有目共睹。

