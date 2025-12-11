橫濱流星影視兩忙涯至激瘦 拍罷《國寶》自覺完成演藝生涯第一章

日本男神橫濱流星顏值與演技兼備，近年他已橫掃多個影壇頒獎禮的影帝殊榮，今年更憑住夥拍吉澤亮的賣座電影《國寶》贏盡讚賞，演技更是獲得圈中人及廣大影迷肯定。

現年29歲的橫濱流星影視兩忙，演藝事業可謂忙得不可開交，最近他與廣瀨鈴再度合作改編自凪良汐小說的電影《宛如星辰的你》，飾演在瀨戶內島嶼相遇的年輕情侶，講述跨越15年的愛與傷痛，電影安排2026年上映，是二人繼《流浪之月》、《單思的世界》後第三度合作的電影作品。

肌肉流失變消瘦

橫濱流星曾練得一身肌肉，不過近年他工作量大增，體型越見瘦削，剛為新片煞科的橫濱流星今日公開現身，出席在東京舉行的2025小學館DIME潮流大獎頒獎禮，獲頒「話題人物」殊榮，橫濱流星比起早前進一步激瘦，臉頰凹陷令粉絲大呼心痛。

橫濱流星參演作《國寶》成為現象級電影，加上亦為大河劇擔任主角，他接受獎項時回顧這一年過得非常充實，並表示：「在我20多歲的年紀已得到演出大河劇的機會，雖然我的演藝生涯才剛剛過了一半，但我感覺已經完成了第一章。」談到踏入30歲前最後一年，橫濱流星展望明年有更多挑戰，他下個目標是想嘗試監製工作，希望作為一名電影人，為日本電影的發展作出貢獻。