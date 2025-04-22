櫻坂46中嶋優月 每日搭飛機通勤上大學 偶像學霸的雙重人生

日本偶像組合櫻坂46的22歲成員中嶋優月，每朝早乘飛機返學的故事被報道出來，讓fans不禁想為她喝彩。這位年輕偶像不僅在舞台上大放異彩，還在大學求學之路上拼搏4年，是個學霸與偶像的完美結合。 目前住在東京，全心追求她的歌唱事業，但她的學業卻在距離約1,000公里的家鄉福岡進行，她說：「從中學開始，我的夢想就是考上北九州市立大學。」儘管日程繁忙，中島從未想過放棄學業，或是偶像事業。

中嶋優月2021年考入大學，2023年正式成為櫻坂46的成員，她每天早上5時30分起床，會花30分鐘沖涼化妝，然後火速趕往羽田機場，乘1小時30分鐘飛機回福岡，抵達北九州後轉乘的士到大學。中嶋優月會乘下午1時50分的航班返回東京，在羽田機場換乘火車，於下午4時30 分到達工作室。據報她在那裡與同事們一起上課。這樣的通勤生活，真是讓人感到佩服。

更厲害的是，中嶋優月在飛機上，不忘利用時間溫書或做作業，她的朋友們表示，儘管中嶋優月是偶像，但在她們眼中，仍是位勤奮的同學，沒有任何特別待遇。 中嶋優月的交通費，每天就高達3萬日圓(約1,660港元)，都是一筆不小的開支，但她從未怨言，直到4年後順利獲得大學畢業證書。她在畢業典禮上說：「如果你有夢想，無論它有多難，都要勇敢地挑戰它。」她表示，追逐夢想的每一個瞬間，都是人生中最珍貴的回憶。