櫻坂46訪問｜山崎天恨去鰂魚涌 藤吉夏鈴難忘掃街美食

日本人氣女團櫻坂46下月來港出席Clockenflap音樂節，隊中成員藤吉夏鈴、山崎天近日特別來港展開四日宣傳之行，接受《am730》訪問時異口同聲大讚香港是美食天堂，年僅19歲的山崎天對攝影充滿興趣，她最想到鰂魚涌的怪獸大廈拍下有型靚相。
山崎天受訪時表示：「我是第一次來香港，吃了小籠包、餃子、酸辣湯等，全部都很好味。」藤吉夏鈴則是第二次來港，她透露：「第一次是私人性質來玩，留了三日兩夜，整個行程一直在吃，上次來愛上麻婆豆腐，所以今次一抵達香港機場，我立即去了吃麻婆豆腐。」藤吉夏鈴還記得上次來到香港，去了掃街品嚐地道美食，自言：「可惜我個胃太細，所以無法吃太多，很不甘心呢！」除了美食，維港夜景也是來港的打卡之選，藤吉夏鈴希望可以搭船欣賞夜景，山崎天也期待日後有機會在香港夜景前拍攝MV。
讚香港粉絲夠直接
藤吉夏鈴表示會努力記下及練習廣東話，希望在Clockenflap舞台上跟觀眾加添互動。櫻坂46芸芸歌曲中，山崎天推薦《Start Over》給香港歌迷，望到時可以跟觀眾一齊jump住起舞，她還大讚香港粉絲夠直接，經常會直接說「愛你」，令她感受到滿滿的愛。
問到跟櫻坂46的隊員有何不同之處，山崎天自認最開朗及最嘈，絕對是氣氛擔當，藤吉夏鈴則笑稱自己有別隊友是開騷時總是一頭凌亂髮型。山崎天最近單飛拍感冒藥廣告，她談到拍攝趣事，現場有吹風專員，為她吹起頭髮來表現出食藥後痊癒感覺，山崎天笑言當日是人生吹風最多的一次，令她十分難忘。