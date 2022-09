HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳劇《龍之家族》(House of the Dragon)今周播出第3集,每集平均有2,000萬觀眾收看,暫成今年最高收視劇集,HBO宣布開拍第2季。多間美媒報道,《龍》劇第2季有多位巨星加入演出,包括「紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)及「超人」亨利維卡爾(Henry Cavill)。