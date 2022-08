HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳故事《龍之家族》(House of the Dragon)今日上線,HBO上周安排讓傳媒預覽,迅即獲得好評。著名影評網爛番茄收集超過300份影評人評論,爛番茄新鮮度高達92%。一眾影評人認為劇集製作及選角非常出色,「美麗的取景地令畫面更豐富」、「資深演員及新人充滿才華」、「前傳延續《權力遊戲》的強勢」。