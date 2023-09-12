權相佑新劇《漢江刑警》明天上架 露肉上陣勢成《Moving超異能族》後又一大熱作

《漢江刑警》主演包括權相佑、金熙元、李相二、裴多彬、申泫勝，眾星聯同導演金相哲一同現身記者會，談到同屬Disney+出品、金熙元參演的話題劇《Moving超異能族》大受歡迎，權相佑誓言要成為下一個趙寅成，他在記者會上開玩笑表示：「趙寅成是斗植（劇中角色），權相佑是斗鎮，名字讓人懷疑是不是兄弟。斗植擁有飛行能力，能與之抗衡的能力是甚麼呢？我具有潛水能力！」主持人比喻兩人是天空與海洋的對決。

金熙元在《Moving超異能族》中扮演三位年輕主角的老師，他感謝觀眾對其支持，希望《漢江刑警》能跟《Moving超異能族》一樣成功，他說：「謝謝大家非常喜愛《Moving超異能族》，我真的很開心！因為《Moving》很成功，我也懇切地希望我能Moving成功！」期待《漢江刑警》的收視率也能夠取得好成績。

《漢江刑警》以首爾最具代表性的旅遊勝地「漢江」作為背景，權相佑演火爆急燥刑警，拍住金熙元扮演的懶懶閒警員，火爆刑警遇上Hea爆拍檔，集動作、喜劇、犯罪元素於一身，將於9月13日Disney+獨家上線，近日公開預告可見，權相佑、申泫勝均有露肉上陣，為劇集更添可觀性。