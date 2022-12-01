欣宜明年3月再上紅館 預告嘉賓陣容好黐線

欣宜(Joyce)於今年6月在紅館舉行演唱會，當時她在尾場向觀眾承諾會盡快再開騷，而她亦說到做到，今日宣布明年3月16日至18日舉行一連三場《Believe Us 鄭欣宜演唱會 2023》，本月12日可憑東亞銀行信用卡優先訂票，票價分別港幣$880、$580和$380。

相隔9個月再踏紅館 Joyce說：「今年6月在紅館舉行『BETWEEN US演唱會』，今次可以話係Part 2，因為一年內再開第二次演唱會。而今次『BELIEVE US』演唱會我將會準備更多、更精彩、更豐富嘅表演畀大家聽同埋睇。」上次紅館演唱會，Joyce跟歌迷分享內心深處的秘密，例如恐懼。今次呢？她說：「今次會回應返上次演唱會，對人生、對世界嘅一啲疑問。」相隔九個月再踏紅館開騷，Joyce非常興奮和期待，「我哋勾過手指尾㗎嘛，我講得出做得到，你哋呢？See you there！」