欣宜演唱會尾場5度Encore 零嘉賓由頭唱到尾

鄭欣宜（Joyce）一連三場「Believe Us 鄭欣宜演唱會 2023」昨晚紅館完美落幕，長青級Joystick（Joyce的歌迷暱稱）胡楓和羅蘭，還有好友關心妍與老公、盧慧敏（Amy Lo）、雲浩影（Cloud）、ERROR的梁業（肥仔）和演員兼編劇洪瑞珙等捧場。Joyce一開場勁歌熱舞後，看到全場反應超熱烈，她眼濕濕感激支持。而演唱會尾聲全場大合唱《女神》，Joyce終於忍不住眼水淚，而觀眾完騷後不肯離場，五度Encore，連樂手都已退場，她只好清唱，並約定觀眾下次再見。

欣宜在台上表示這晚讓在場觀眾任影唔嬲，著大家多些拍片及影相。她又提到舞台四條柱，「相隔九個月再開騷，我同公司講要不惜工本，大家睇吓台邊呢四條柱，叫做Ground Support，係英國口音，因為佢哋嚟自英國，好international同埋a little bit威水，好多外國歌手都會用呢種Ground Support去做好靚嘅燈光效果，希望大家細心欣賞。至於柱邊朋友使擔心，我會行近你哋唱歌，當然老規矩係以歡呼聲決定我行去邊啦！」全場歡呼大叫「靚女」、「好索」，氹得Joyce好開心，又做大型心心手勢互動示愛。

5 度 encore

過去兩場，均請來姓鄭的藝人上台做嘉賓，但今次尾場就只有欣宜由頭唱到尾。當唱完《女神》之後，欣宜更特別向在場歌迷打眼色，示意尾場要唱夠本，最後足足5度encore！在首輪encore，她換上個唱主題自家Tee和牛仔褲出場，全場大合唱《擁抱愛》，落台後再被Fans「召喚」，她戴埋帽和毛巾再出場唱《兄弟》，Joyce表示這首歌是初出道作品，很有紀念價值，還走勻四邊舞台，坐在台邊近離距離與Fans面對面演唱，觀眾席的Fans就向她做大型心心動作，非常開心。

第三度出場，Joyce希望唱一首度假feel 的歌，讓歌迷開開心心離場回家，選了《懶人包》。之後Fans仍不願離開，Joyce再出場唱《渺小》後，連樂手都離場，Fans的熱情吶喊，Joyce忍不住第五度登場，她清唱《上心》後說：「真係無歌了，真係要認真地ByeBye，一係咁，我再次約定你哋！」然後向全場飛吻落台。