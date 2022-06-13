欣宜演唱會｜獲Anson Lo作嘉賓全靠「奶奶」幫忙 欣宜自言與許廷鏗合唱《好好戀愛》感嘔心

鄭欣宜(Joyce)一連三場「Between Us」紅館演唱會昨日(12日)圓滿結束，心情興奮的Joyce四度encore，唱《先哭為敬》時更數度哽咽落淚。完騷後，Joyce接受訪問時，一度眼濕濕，「人生好奇妙，來到今日可擁有這舞台，可以得到觀眾如此支持，燈海我見過，但心心海我真的未見過，真的沒想過。」秋官在第二場演唱會睇足全場，問欣宜爸爸有甚麼評價，她鬼馬地模仿秋官的語氣聲調說：「跳到好好，你哋啲歌好新潮，我唔識唱！」事後，欣宜才知秋官在Gareth. T送她戒指時，曾舉起手指公讚好，欣宜撒嬌笑言，「搞到我咁唔矜貴！佢應該話：『唔得，要經過我這關。』」

隨口噏 收鑽 戒 Joyce的3場演唱會請來全男班嘉賓，首場有MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)及宇宙天團ERROR，第二場則有馮允謙及湯令山(Gareth. T)，尾場則有許廷鏗，欣宜又細數與Anson Lo(盧瀚霆)、Gareth. T和Alfred合唱的不同感覺。她冧爆表示，是她主動提出邀請Anson Lo做嘉賓，「你知有幾忙，好彩奶奶好幫手。」欣宜大讚Gareth. T 有心思，答應做嘉賓後，「原來在開Show個多星期前，佢打電話給我，好想送份禮物俾我，問我鐘意甚麼，我隨口說要Diamond Ring(鑽石戒指)，點知佢真係做了隻戒指給我，他太可愛了，這個弟弟幾好。」 當問到緋聞男友Derek 有沒有送花捧場，她大耍太極，「我很多朋友都好支持我，(真命天子？)她再次嚷著說，唔好講到已經係，我好欣賞被追求，仲揀緊。」

異父異母 唔過電 欣宜與Alfred這對「異父異母低能巨孖寶」合唱時，兩人均一度淚灑紅館，欣宜自爆早在下午綵排期間已泣不成聲，「《面具》是我特別要求他唱，因為我哋相識時，他就是宣傳緊呢首歌，而我宣傳緊《半份關心》，所以一邊唱一邊有很多回憶，我哋一齊由新人走到現在，中間很多高低起伏，我記得有次我和他一起坐在這個場去睇show，我跟他面望，兩人沒有說話，但一個眼神，好似跟對方講：『我哋會唔會都有這機會。』」 至於為何合唱《好好戀愛》？Joyce透露，「我哋喺我生日時一齊諗，『有咩歌我哋一齊唱會係最嘔心，令大家嘩：唔係咁呀！』今次，我覺得係揀啱咗。」問到兩人有否嘗試過拍拖？她秒回：「今晚囉！」然後她認真說，「真係過唔到電，佢唔係Jay Fung或 Anson Lo，真係撻唔著，盡咗力，我哋兩個唱呢首歌，有少少反胃。」