欣宜演唱會｜與ERROR合唱《愛．回家》主題曲 阿Dee講有味笑話

欣宜演唱會首先邀請MIRROR的Anson Lo做嘉賓，之後再請出ERROR出場，並一齊合唱《愛．回家》主題曲《擁抱愛》。五人合唱後，ERROR圍住欣宜轉圈，欣宜問為何ERROR一定要揀唱《擁抱愛》，肥仔表示因為好聽，193說︰「因為我哋個台無連續劇，冇呢啲主題曲。(欣宜︰有嘅你哋！)我哋有100集長劇，我哋4個做主角，好快腰斬咗！」保錡就笑言是新一代師奶殺手，阿Dee則表示大家很愛回家，他們唱得唔好是故意，唱得好是意外，又再表示ERROR是MakerVille的地底泥。

ERROR送肖像tee ERROR其後向欣宜送上印有他們樣子的4件TEE，阿DEE說︰「希望你可以擁抱愛，等你一年四季都愛回家，因為我哋代表4個唔同季節。」欣宜見到他們肖像的衣服，不停大叫「Oh！My God！」193表示這份禮物是因為見到欣宜著住印有自己樣子的衣服，由於他們不自戀的關係，所以送給她。阿Dee拿著自己的衣服表示自己代表春天，因為又「潮」又濕，指欣宜穿上他的衣服之後一定會濕透。阿Dee見到全場觀眾起鬨，即急急澄清並笑言不想收到紅館投訴信︰「春天焗呀！一著咪濕晒囉！千祈唔好誤會我！」

保錡193拍片自肥 肥仔接著拿起自己的背心TEE，並謂︰「夏天呢件真係最爽！你老公首新MV都係無袖，你又特別鍾意Anson Lo！想你著住呢件衫嘅時候諗起Anson Lo，但照鏡嘅時候就見到我！」保錡自言代表秋天，即是代表「抽水」，並提到自己上次拍片表示喜歡Justin Bieber等，但對方沒有理會他，於是決定今次再拍片，希望跟台灣的歌手可以合作。然後他拿起手機跟欣宜、ERROR其餘成員拍片，再次大晒其出色的「港普」。最後193指自己是代表冬天，所以衣服是白色像雪一樣。他又稱見到保錡拍片自肥，自己亦要自肥一番，並拿起手機拍片以英文著大家一齊跟他唱出其作品《再次Puppy Love》，最後ERROR唱出《愛情值日生》。