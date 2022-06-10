欣宜演唱會｜Anson Lo任表演嘉賓狂出冧招 Joyce︰我冇晒形象喇！

鄭欣宜一連三場紅館演唱會今日開鑼，日前有傳MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)擔任頭場嘉賓之後，黃牛票急升至三千元。欣宜本身非常喜歡Anson Lo，她在介紹對方出場時表示「我真係好鍾意佢！佢多才多藝！又拍劇又拍電影，唱歌又好聽，跳舞又勁啦！佢一舉手一投足都好得睇。」全場已經尖叫聲不斷，之後欣宜更著在場觀眾人士一齊起身迎接對方。

Anson Lo為欣宜抹汗。

Anson Lo為欣宜印汗 Anson Lo以一身白馬王子造型升上舞台，與欣宜合唱《不可愛教主》。二人合唱完後，Anson Lo自我介紹，並著大家為欣宜鼓掌，此時欣宜已經掩著口彎低腰甜笑，「好多謝你嚟！夢想成真呀！我講緊係可以開到自己個騷，仲要係四面台。」Anson Lo之後問她的飲水位在哪裡，然後走到台下抽出數張紙巾為對方印汗，搞到欣宜不知如何是好︰「你唔好咁啦！你咁搞法，我冇晒形象喇！」但Anson Lo表示欣宜仍然很有型，她再甜笑說︰「係咩，好衰㗎！喂呀！」