欣宜神隱多時終蒲頭 自彈自唱︰有甚麼都不再重要

欣宜終蒲頭

今晚(11日),欣宜最親密的外籍髮型師Benjamin,在社交平台上載欣宜自彈自唱的片段,片中見到欣宜穿起她為個唱推出的衣服,上面印有「香港女歌手」字眼,彈奏的是自己的作品《有天我會好》。Benjamin稱很喜歡她唱這首歌,而片中亦可見到欣宜的背影比以往單薄。

曾覺生存都是錯

今日有周刊報道指欣宜曾在2017年至2019年期間,因為心理問題而經常鑽牛角尖,認為自己呼吸及生存都是錯,非常負面,去到2019年才正視問題,向心理專家求助。欣宜亦曾說過,自己靠歌曲抒發情緒,她把自己的心情都透過歌曲表達出來。

《有天我會好》完整歌詞︰

談一些 別人的煩惱

敏感的 暫時迴避掉

每次開場白"有個朋友…"

都在說自己



將專輯 按字母排好

想捐的 舊衣服打包

卻始終不想面對心裡

欠一個整理



I'm alone but I'm not lonely

So please don't feel sorry for me

有天我會好 和從前一樣

真的 沒事 別同情



如果我 還有點力氣

我想哭 大哭出聲音

有天我會好 不用誰指教

Yeah I know that I'm alone

But I'm not lonely



我明明 並不空虛

想獨處 需要誰同意

連呼吸都怕讓人失望

疲倦得要命



時間剛好 洗完澡睡覺

夢什麼 也不太重要

我看著鏡子這張笑容

卻心疼了起來



I'm alone but I'm not lonely

So please don't feel sorry for me

有天我會好 和從前一樣

真的 沒事 別同情



如果我 還有點力氣

我想哭 大哭出聲音

有天我會好 不用誰指教

Yeah I know that I'm alone

But I'm not lonely



不要多餘的打擾

我會把自己顧好

往前一步就墜落

我會用力抓緊我



如果我 還有點力氣

我想忘 痛快地忘記

有天我會好 不急著擁抱

Yeah I know that I'm alone

But I'm not lonely