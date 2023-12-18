歌手張宇閉關內觀12天後　電話第一則通知竟是「張宇離婚」

56歲歌手張宇過去演唱〈曲終人散〉、〈月亮惹的禍〉、〈用心良苦〉等歌曲走紅，而他近日透露近期閉關12天，一出關打開手機時，卻看到「張宇離婚」的消息，之後才發現原來指的是和他同名的前主播張宇。
張宇與作詞人十一郎（蕭慧文）結婚至今逾20年，他12月16日在發文，表示近期進行了12天的內觀（一種佛教的修行方法），於是他這段時間「不說話，不對視，沒書，沒筆，沒手機」。怎料他終於出關、一打開手機，跳出的第一則訊息通知卻是「張宇離婚」。
事實上，該新聞報導的是37歲前主播張宇11月與前夫「劉先生」宣布離婚的消息，因兩人撞名，讓他無奈直呼「喂……」。貼文曝光後，許多網友則留言表示：「是在說女的張宇啦！」、「別慌張，表示宇哥超有名氣，大家想到的是男神宇哥而不是女生版的」、「出關就中槍」、「我也嚇一跳」，也有歌迷敲碗：「該出來開個演唱會澄清一下了」、「坐等演唱會」期待近年淡出幕前的他能夠開演唱會。
主播張宇11月宣布與先生離婚
而前主播張宇和從事AI相關產業的劉先生結婚6年，11月2人宣布離婚後，她近日也發文坦言曾在考慮離婚時感到害怕，但認為夫妻若心靈無法交流也很孤單，直言「家庭氣氛比一張紙更重要。」雖然選擇結束婚姻，但她認為仍是美好的過程：「能維持很好，不能也有別的好。為什麼一定要怎樣？執著是人類的原罪。我很喜歡一句話：我們要珍惜的不是『人』，而是跟對方的『緣分』」。
貼文曝光後，也有許多網友相當贊同她的觀點，紛紛留言表示：「人生在世，可怕的是沒有能對話的伴」、「當太太、當媽媽、當媳婦常常忘記當自己，但是『當自己』才是生命中最重要的使命啊」、「分開後各自幸福也是幸福，單位不是一個家庭而是自己」、「緣分這件事情才是重點，不要虧待自己才是來這人生最大的意義」、「成為好的父母，友善互助的雙親」、「每個旅程都有它的意義，成就每個階段的你」、「好好享受生活中的每一刻」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章