歌手張宇閉關內觀12天後　電話第一則通知竟是「張宇離婚」

56歲歌手張宇過去演唱〈曲終人散〉、〈月亮惹的禍〉、〈用心良苦〉等歌曲走紅，而他近日透露近期閉關12天，一出關打開手機時，卻看到「張宇離婚」的消息，之後才發現原來指的是和他同名的前主播張宇。 張宇與作詞人十一郎（蕭慧文）結婚至今逾20年，他12月16日在發文，表示近期進行了12天的內觀（一種佛教的修行方法），於是他這段時間「不說話，不對視，沒書，沒筆，沒手機」。怎料他終於出關、一打開手機，跳出的第一則訊息通知卻是「張宇離婚」。

事實上，該新聞報導的是37歲前主播張宇11月與前夫「劉先生」宣布離婚的消息，因兩人撞名，讓他無奈直呼「喂……」。貼文曝光後，許多網友則留言表示：「是在說女的張宇啦！」、「別慌張，表示宇哥超有名氣，大家想到的是男神宇哥而不是女生版的」、「出關就中槍」、「我也嚇一跳」，也有歌迷敲碗：「該出來開個演唱會澄清一下了」、「坐等演唱會」期待近年淡出幕前的他能夠開演唱會。