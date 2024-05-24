歌手2024｜楊丞琳表現遭觀眾狠批　聲樂老師Rozette評：她的主業是演員？

加拿大聲樂老師Rozette講評《歌手2024》爆紅 再評楊丞琳問「她的主業是演員？」

內地綜藝《歌手2024》開播不久即成話題，因為今季標榜直播真唱唔調聲，參與歌手歌藝高低無所遁形，其中演唱自己作品《帶我走》嘅楊丞琳(Rainie)，就因為被指高音位走音備受討論。有網媒搵加拿大聲樂老師Rozette講評《歌手2024》演出者表現，指出楊丞琳有「夾聲」嘅習慣，唱法似Britney Spears，而且會喺部份演繹間加入「H音」，唔少網民都讚Rozette講出重點。

「唔係樣樣都擅長架？」

楊丞琳喺《歌手2024》第2集唱完林俊傑《不為誰而唱的歌》就被淘汰，而Rozette亦推出新講評片討論Rainie演出。開頭Rozette覺得楊丞琳「夾聲」情況有改善，點知再聽多2個音就「故態復萌」。Rozette亦都問鏡頭後工作人員楊丞琳「她的主業是演員？」，工作人員就解釋亞洲好多藝人都係開始有名氣就要跨界別工作，Rozette就反問「唔係樣樣都擅長架？」。

雖則楊丞琳呢集被foul，但Rozette對佢嘅評價尚算正面，認為比前一次演出好，而且評價Rainie有一定基本功，聽到後段楊丞琳用真聲演唱就更加舉手讚好。